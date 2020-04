DR KISIĆ ZA PINK: Nismo smeli da dozvolimo ekscese poput onih u Nišu! Struka saglasna što se tiče Uskrsa, neprijatelj je zajednički!

Očekivali smo pad, ali vidimo da neke ekcesne situacije mogu da promene kompletnu situaciju i epidemiološku sliku. Moramo da nastavimo sa oprezom, rekla je Kisić Tapavčević za TV Pink.

Zamenica direktora Instituta za javno zdravlje "Milan Jovanović Batut" Darija Kisić Tepavčević rekla je Nacionalni dnenvik TV Pink da ekces, koji se dogodio juče u Nišu, uticao je na kompletnu epidemiološku sliku u Srbiji. Naglasila je da takve situacije ne bi trebale da se dešavaju više. Stručnjaci su, objašnajva Kisić, u šestoj nedelji očekivalipad broja novozaraženih.

-Ako gledamo procenat pozitivnosti veći je nego prethodnih dana. Očekivali smo pad, ali vidimo da neke ekcesne situacije mogu da promene kompletnu situaciju i epidemiološku sliku. To treba shvatiti kao opomenu da i dalje moramo da vodimo računa, naročito kada je reč o najosetljivijoj populaciji – rekla je Kisić misleći na 140 novozaraženih koronom u staračkom domu u Nišu i kaže da upravo u ovakvim ustanovama pažnja nikako ne bi smela da popusti.

Kako kaže, gerontološki centar u Nišu nije jedina ustanova u koju je ušao COVID-19.

-U određenim ustanovama imamo nešto što bi mogli da nazovemo i epidemijama, i to je nešto što nam se nije smelo dogoditi. Ako može nešto da bude dobro, to je da se to desi u šestoj nedelji, a ne samom početku,jer je izvesno da se gubi virulencija. U toj populaciji koja je naosetljivija, imamo i blage kliničke slike. Stepen predostrožnosti je visok, i tu je naša najveća pozornost – rekla je Kisić.

Ona je naglasila i da se kontrolni testovi ne ubrajaju u ukupnu cifru testiranih, odnosno da su kontrolni testovi druga vrsta analize.

Kisić Tepavčević je naglasila da zaraza u gerontološkim centrima, posebno u Nišu, kao i bolnici "Gornja Toponica", nije smela da se dogodi.Ona se osvrnula i na ljude koji su na respiratorima, a u Srbiji je takvih više od 130.

- Njihovo stanje je veoma teško, ali šansa za izlečenje postoji. Međutim, važno je napomenuti da najveći broj osoba koje su skinute sa mehaničke ventilacije, nisu imale pridružena oboljenja i kod njih je po pravilu veća verovatnoća izlečenja - objasnila je ona.

Kisić Tapačević je rekla da je struka jednoglasna po pitanju molbe SPC da se vernicima omogući kretanje za Vaskrs, navodeći da su oni još pre mesec dana istakli da se svako okupljanje koje omogućava bliski kontakt procenjuje kao rizično. Kisić Tepavčević je navela da je takva tvrdnja nepopularna, jer se vernici svake godine raduju Vaskrsu, međutim, sada je, ističe, prioritet da se sačuvaju životi i da se spreči infekcija.

- Ovaj Vaskrs jeste drugačiji, ali je specifična situacija, jer svi imamo zajedničkog neprijatelja i moramo učiniti sve da on nestane što pre - rekla je Kisić Tepavčević

Navodeći da je bilo reči ranije da će “špic” obolelih biti za Vaskrs, Kisić Tepavčević je objasnila da taj rizik u odnosu na period kada se o tome govorilo jeste smanjen, jer je fluktuacija građana smanjena, odnosno sada se u zemlju vraćaju oni koje država dovozi.

- Jeste u tom smislu smanjen rizik, ali moramo se ponašati odgovorno. Videli smo šta se dešava kada za trenutak popusti pažnja. Ne treba da pokvarimo sve što smo marljivo gradili dovođenjem u rizične kontakte - rekla je ona.

Kisić Tepavčeivć je poručila da svi treba da uložimo maksimalan napor i da se vratimo u normalne životne tokove