CEO NIŠ SE SEĆA DR LAZIĆA! KUM PREMINULOG LEKARA NEUTEŠAN! Spasitelju moj, SRCE SI MI U RUKAMA DRŽAO i vratio me iz mrtvih!

Dr Lazi su te 1994. anasteziolozi rekli da sam mrtav, a on me je ipak naživo razrezao i masirao mi srce dok nije prokucalo, priča Vaso s Pala, koji se potom okumio s omiljenim doktorom, za kojim tuguju i Srbija i RS

Klinički sam bio mrtav, srce je prestalo da kuca... Doktor Miodrag Lazić nije mogao to da prihvati. Masirao mi je srce, polomio grudnu kost i nekoliko rebara, potom me razrezao naživo, golom rukom masirao mi je srce sve dok nije proradilo. Spasao mi je život! Siguran sam da bih još pre 26 godina bio mrtav da dr Laza nije bio tako nesebičan i mimo svih medicinskih pravila me vratio u život. Nikada ga neću zaboraviti!

Ovako svedoči Vaso Jeremić, nekadašnji pripadnik Ilidžanske brigade, kum i prijatelj preminulog dr Miodraga Lazića (65), koji je pre dva dana izgubio bitku s koronom.

Jeremić i dr Lazić upoznali su se 1992. godine u ratnoj bolnici „Žica“ u Blažuju, kod Sarajeva, na samoj liniji fronta, gde je dr Lazić došao kao dobrovoljac iz Niša. Tu se se upoznali, sprijateljili, a kasnije i okumili. - Bio sam u komandi Ilidžanske brigade, obilazio ranjenike i u bolnici „Žica“ upoznao dr Lazića, vrlo brzo smo postali prijatelji. Odmah sam video da je to veliki rodoljub, humanista, da nesebično radi dan-noć. Spasao na stotine i stotine ranjenika - kaže Jeremić.

Dok se u razgovoru sa mnom prisećao svog prijatelja, čuvenog dr Lazića, koji je pet godina proveo kao lekar na ratištima, plakali smo i on i ja. - Teško sam ranjen u stomak 4. septembra 1994, na 20-30 km od bolnice „Žica“. U sanitetu sam samo razmišljao da dođem živ do dr Lazića i spašće me. Usput sam dva do tri puta osetio da ću se onesvestiti i sam sebi sam prst gurao u ranu kako bi me bol probudio - zastao je, pa dodao: - Kada sam stigao u bolnicu, poslednje čega se sećam je da sam mu rekao: „Lazo, gotov sam.“ Kasnije mi je ispričao sve. Srce je prestalo da kuca, anesteziolozi su ga obavestili da sam mrtav. On iz velikog prijateljstva nije mogao da prihvati to. A onda naživo zarzezao i golim rukama masirao srce dok nije počelo ponovo da kuca...

Odali počast „MARŠ NA DRINU“ U ČAST DOKTORU Jeremić kaže i da je preksinoć na Palama u Istočnom Sarajevu, Zvorniku, Bijeljini policija dozvolila da se iz auta svira „Marš na Drinu“ u čast dr Laze, da se prođe svim ulicama. Na balkonima je bilo 1.000 ljudi, a juče je bio dan žalosti u Istočnom Sarajevu. I u Nišu i kovid bolnici na Čairu preksinoć je svirao „Marš na Drinu“ jer je želja dr Lazića bila da ga sahrane uz tu pesmu.

Operacija je potom trajala tri sata, oporavak dva meseca, a doktor mu je priznao da je klinički bio mrtav tri i po minuta, ali da to nije smeo napisati u otpusnoj listi jer niko ne bi poverovao. - Posle rata sam došao na Pale, a dr Laza se vratio u Niš. Maja 1997. dr Laza je krstio mog sina Radivoja, kasnije mu je bio i kum na crkvenom venčanju. Družili smo se, posećivali, bio je omiljen ovde. Kada je sve ovo počelo, znao sam da će on opet biti na prvoj liniji, da neće odustati i plašio sam se. Ne mogu da ga prežalim. Zahvalan sam mu na svemu do neba. Neću ga zaboraviti dok sam živ - drhtavim glasom završio je Jeremić.

Supruga dr Lazića pozitivna na COVID-19

Ana Lazić, supruga renomiranog srpskog doktora Miodraga Lazića čija je smrt od posledica korona virusa potresla ceo region, takođe je pozitivna na koronu.

Kako je potvrđeno "Blicu" u KC Niš, ona se nalazi u KC Niš, nije na respiratoru i danas su joj nalazi bolji nego juče.

Njegova deca takođe su mu poslala potresnu poruku koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim. U poslednjoj poruci, upućenu ocu, kažu da će on da nastavi da živi u njihovim srcima.