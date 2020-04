Pet novih slučaja koronavirusa na Kosovu i Metohiji

View this post on Instagram

Дневни извештај о ситуацији на Косову и Метохији 18. април 2020. године: ⠀⠀⠀⠀ 5 - Новооболелих особа у већински српским срединама. Укупно је до данас оболело 76 лица, 11 је излечено, 2 особе су преминуле. Оболели су из Косовске Митровице (31), Звечана (19), Лепосавића (9), Зубиног Потока (17). Оболели су смештени у КБЦ Косовска Митровица (20), Студентски центар Косовска Митровица (34), КЦ Ниш (1), КЦ Крагујевац (4), КБЦ ''Др Драгиша Мишовић'' Београд (2), КЦ Србије Београд (1), Београдски сајам (1). ⠀⠀⠀⠀ - У Зубином Потоку 4, а у Звечану 1 новооболело лице. Имамо 7 излечених лица, 3 из Косовске Митровице и 4 из Звечана. У COVID амбуланти ДЗ у Лепосавићу тестирана су 4 лица са респираторном инфекцијом. У Зубином Потоку тестирано је 5 лица, док се 125 лица налази у самоизолацији. У Приштини, Косову Пољу и Липљану у протекла 24 часа било је 3 прегледа у COVID-19 амбуланти. ⠀⠀⠀⠀ - Радимо на утврђивању контаката свих заражених лица. ⠀⠀⠀⠀ - У општини Гњилане набавили смо и дистрибуирали неопходне лекове грађанима. Јуче смо посетили општину Пећ, доставили неопходан санитетски материјал и организовали едукацију коју је одржао епидемиолог из ИЗЈЗС ''Др Милан Јовановић Батут''. Такође смо за енклаве Пећ, Ораховац и Обилић обезбедили неопходне лекове. У Лепосавићу смо успешно одговорили на 188 захтева за набавку лекова и хране. У општини Косовска Каменица набавили смо и поделили лекове за 115 лица и заштитне маске. Обезбеђено је и слободно кретање пољопривредницима ради обављања неодложних пољопривредних радова. У Истоку смо поделили пакета помоћи за угрожене породице, лекове, заштитне маске и рукавице. У Новом Брду смо поделили јаја поводом долазећег Васкрса. У социјално угроженом насељу у Грачаници и данас смо обезбедили хлеб за 50 породица. ⠀⠀⠀⠀ - Пуштена у рад привремена COVID-19 болница у КБЦ Приштина са привременим седиштем у Грачаници.