ĐURIĆ: Jedan novi slučaj Kovid-19 u srpskim sredinama na KiM

Дневни извештај о ситуацији на Косову и Метохији 12. април 2020. године: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1 - Новооболела особа у већински српским срединама. Укупно оболело 45 лица. Укупно преминуле 2 особе. Оболели су из општина Косовска Митровица (23), Звечан (11), Лепосавић (5), Зубин Поток (5), Липљан (1). Оболели су смештени на следећим локацијама: КБЦ Косовска Митровица (8), Студентски центар у Косовској Митровици (24), КЦ Ниш (4), КЦ Крагујевац (5), КЦ Србије Београд (1), Београдски сајам (1). ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - У Зубином Потоку 1 новооболело лице, 31 лице налази се у самоизолацији. У селу Зупче у општини Зубин Поток данас отварамо COVID амбуланту. У Грачаници код једне пацијенткиње утврђено је присуство клиничко-епидемиолошких критеријума за вирус COVID-19, тестирана је и хоспитализована у изолационој јединици КБЦ у Грачаници. Сви њени контакти су идентификовани и стављени у кућну изолацију. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - Свакодневно радимо на утврђивању контаката свих заражених лица. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - Волонтери су наставили да широм КиМ грађанима достављају лекове, заштитну опрему и помоћ у храни и средствима за хигијену. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - Општински штабови за ванредне ситуације редовно врше дезинфекцију јавних површина и установа и обавештавају грађане о мерама Владе Србије. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - ПИС у Приштини су ставиле у стање карантина Приштину, Урошевац и Суву Реку. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - Ускрс у католичким црквама на КиМ прослављен без верника.