Đurić: Šest novoobolelih u srpskim sredinama na KiM (FOTO)

Дневни извештај о ситуацији на Косову и Метохији 6. април 2020. године: ⠀⠀⠀ 6 - Новооболелих у српским срединама. Укупно оболело 33 лица (активних случајева 32), преминула 1 особа. Оболели се налазе: у Студентском центру у Косовској Митровици (17), у КБЦ Косовска Митровица (8), у КЦ Ниш (5), у КЦС Београд (2). ⠀⠀⠀ - У Косовској Митровици 1 новооболело лице. У Звечану и Зубином Потоку по 2 новооболела лица. У Лепосавићу 1 новооболело лице. ⠀⠀⠀ - У Приштини, Косову Пољу и Липљану је у протекла 24 часа било 5 прегледа мобилних медицинских тимова без симптома на вирус COVID-19. ⠀⠀⠀ - На подручју општине Гњилане у болници у Пасјану опремљен је део за изолацију лица са 11 постеља, чека се одобрење епидемиолога за стављање у функцију фискултурне сале са још 39 кревета. ⠀⠀⠀ - У Косовској Каменици смо поделили 25 пакета помоћи хране и хигијенских средстава, 1.100 заштитних маски, и лекове за 70 лица. У Косовску Каменицу допремили смо и 3.000 кила брашна - донацију Српске листе. У Обилићу смо поделили 58 прехрамбених пакета помоћи. У Штрпцу и Клокоту смо доставили храну за више породица. На подручју Приштине, Косова Поља и Липљана поделили смо 60 пакета помоћи. Центру за социјални рад у Лепосавићу обезбедили смо додатна средства у износу од 150.000 динара за исплату једнократних помоћи и набавку пакета за социјално најугроженија лица. У Пећи смо обезбедили 40 пакета са храном и хигијенским средствима за угрожене грађане. ⠀⠀⠀ - Обустављено је кретање између Косовске Митровице и Звечана. ⠀⠀⠀ - Компанија MTS d.o.o. која послује на КиМ одложила је обавезу плаћања рачуна и измиривања дуговања за своје кориснике до проласка епидемије. ⠀⠀⠀ - Општински штабови за ванредне ситуације редовно врше дезинфекцију јавних површина и установа и обавештавају грађане о мерама Владе Србије. ⠀⠀⠀ - У Приштини су ограђени главни градски тргови како се грађани не би окупљали и ширили вирус. ⠀⠀⠀ - Влада ПИС у Приштини продужила меру забране слободног кретања грађана до 12. априла.