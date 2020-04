IPAK ĆEMO NA MORE OVE GODINE! Grčka OD OVOG DATUMA otvora vrata Srbiji i turistima iz još 5 zemalja: Evo gde još možemo na letovanje!

Svoje turističke objekte, Grčka koja je jedna od omiljenih destinacija srpskih turista, mogla bi da otvori između 15. juna i 1. jula.

Među pet do šest zemalja za čije je turiste ova zemlja spremna da otvori vrata, je i Srbija i to je dobra vest, kaže Aleksandar Seničić iz Nacionalne asocijacije turističkih organizacija Srbije (JUTA). To se poklapa i sa ocenama poznavalaca, da putovanja iz Srbije neće biti moguća bar još nekoliko nedelja, otprilike do sredine juna.

- Verujemo da ćemo deo sezone uspeti da spasemo i putovanjima u Crnu Goru, kao i u Egipat, koji relativno dobro stoji kada je reč o pandemiji korona virusa, a koji je dosta fleksibilno tržište. Ipak, svi planovi su još uvek na "stend-baju" i ne zavise od turističkih agencija, što znači da tur operateri ne mogu u ovom trenutku garantovati precizne datume, iako bi sami voleli da s radom krenu već sutra - ocenio je Seničić.

Grci su odlučili da neće biti otvoreni za turiste iz Zapadne Evrope i zemalja u kojima je pandemija najviše uzela maha, a naša zemlja je dobila "zeleno svetlo", zajedno sa Rumunijom, Bugarskom, Izraelom...

- Ako se otvore granice i ako na graničnim prelazima bude koliko-toliko redovno stanje - pominju se mogući pregledi, dodatna papirologija, a još uvek nije rešeno ni pitanje karantina prilikom odlaska i povratka - nadamo se da ćemo uspeti da spasemo makar deo sezone - objašnjava Aleksandar Seničić.

U međuvremenu sve oči su uprte u zdravstvenu situaciju i instrukcije državnih organa. Ovog leta će raditi oni koji mogu i koji nađu interesa, jer je mnogo, hotela kojima nije u interesu da otvaraju vrata ako zaključe da će popunjenost biti niska.

Austrija i Hrvatska otvaraju granice

Granice za turiste bi mogla da otvori i Austrija, takođe jedna od omiljenijih desetinacija građana Srbije.

- Austrija bi na leto mogla da dozvoli turistima iz Nemačke i drugih zemalja, u kojima je virus korana pod kontrolom, da posete Austriju. Sloboda putovanja ostaće ograničena u narednim mesecima. Međutim, ako su zemlje uspešne u borbi protiv koronavirusa, poput Nemačke, postoji realna šansa za bilateralne sporazume - rekla je ministarka turizma Elisabet Koestinger.

Za sezonu su spremni i u Hrvatskoj. Istraživanja pokazuju da nije sve tako crno i da postoje scenariji prema kojima bi Hrvatska i ove godine imala sezonu.

Naredne nedelje Vlada Republike Hrvatske će raspravljati o predloženim merama za otključavanje hrvatske ekonomije. Najiščekivanije mere relaksacije su upravo one iz oblasti turizma.

U tom smislu, se za početak, zbog domaćih gostiju, predlaže otvaranje međugradskog saobraćaja, a potom i granica prema hrvatskim auto-destinacijama s kojih bi ove godine, u slučaju dobre epidemiološke slike, moglo stići, kako tvrde, nešto posetilaca.

Nova odluka početkom maja

Turističke agencije u Srbiji su odlučile da otkažu sva putovanja do 15. maja. Prema rečima turističkih radnika, prve nedelje maja trebalo bi da bude održan novi sastanak turističkih agencija, kao i njihov razgovor sa državom i institucijama, na kome bi bilo reči o daljim koracima. Trenutno preovladava mišljenje da putovanja neće biti moguća bar još nekoliko nedelja, otprilike do sredine juna.

- Za sada stoji taj datum - 15. maj, kao vremenski rok u kome sigurno neće biti putovanja. Za dalje je još neizvesno, mada mislim da je sasvim realno, prema trenutnoj situaciji, da se ovaj svojevrsni moratorijum produži. Što se tiče kongresnog turizma i poslovnih putovanja, sve dok se ne pokrene avio saobraćaj neće se pokrenuti ni ovaj segment, mada će i broj događaja koji se organizuju biti drastično smanjen za naredni period, jer je veliki broj kongresa već otkazan - objašnjava jedan od aktera na tržištu kongresnog turizma.

Otkazano svako peto putovanje u regionu

Jedno od pet rezervisanih putovanja na Zapadni Balkan, planiranih u 2020. godini, je otkazano. To ovu situaciju čini izuzetno teškom, jer turizam doprinosi BDP-u regiona sa 10,2 odsto, dok je 11,4 odsto svih zaposlenih upravo u sektoru turizma i putovanja.

Projekat razvoja i promocije turizma, koji realizuje Veće za regionalnu saradnju, a finansira EU, sproveo je istraživanje turističkih agencija i tur operatera sa Zapadnog Balkana, prema kome preliminarni rezultati pokazuju da je 42 odsto turističkih agencija i tur operatera već počelo sa rezanjem troškova i otpuštanjem dela radnika. Oko 20 odsto je već prestalo sa radom, dok 41 odsto ima dovoljno resursa da održava normalan rad tokom tri meseca.

S obzirom na trenutne okolnosti, 72 odsto agencija i operatera u sektoru turizma u regionu očekuje podršku svojih vlada kako bi nastavili sa radom kada se okonča blokada uzrokovana virusom korona.