PREKIDAMO PROGRAM ZBOG VAŽNIH VESTI! Baka Ratka slušala radio, a onda začula SVOJE IME: Odmah je počela da plače, a razlog je predivan! (VIDEO)

Stariji sugrađani su preko mesec dana proveli izolovani u svojim kućama. Konačno mogu malo da prošetaju, ali su plemeniti unuci žurku doneli kod svoje bake Ratke, a da ona o tome ništa nije slutila!

Jedna baka, Ratka, koja ima tri ćerke i mnogo unuka, sedela je u svojoj kućnoj izolaciji i slušala radio. Odjednom, najavljeno je da se program prekida zbog vrlo važnih vesti. Kada je shvatila o čemu se radi, suze su joj potekle.

- Ja sam Nataša. I ja želim da, kada porastem, budem Ratka. Ne znate ko je Ratka? Pa to je jedna divna baka, kao iz bajke, koja toliko voli cveće, da kada izađe do grada, dok je bilo redovno stanje, razume se, ona kupi sebi cveće i kaže: "Ja sam sebe častila jednim cvećem" - poručuje spikerka sa radija.

Baka Ratka je na ovaj svet donela tri ćerke, ima unuke a uskoro i praunuke, ali ono što je najlepše je što ima i njihovu veliku ljubav. Vaspitala ih je fenomenalno!

- Srećan rođendan bako, žele ti Aleksa i Eva, čim prođe ovo stanje, dolazimo brzo kod tebe - začuo se glas jednog unuka, a suze je tada već morala da briše i maramicom.

- Srećan rođendan bako, žele ti Beka i Nora - kazale su unuke uglas.

A treći unuci su svi, jedan po jedan snimili svoje glasove.

- Draga naša bako, srećan ti rođendan, puno te vole Anđela, Stefan, Jovana i Mara Elena - pričali su unuci".

I ekipa radija čestitala je rođendan baki.

- A godine pominjem 72, jer prave dame to ne kriju, posebno ne one koje su tako vitalne i živahne kao što ste to vi. A čim prođe vanredno stanje, da se okupite svi i da se izgrlite i izljubite onoliko koliko cveća ima na planeti zemlji. Živi bili dugo, dugo, dugo, do stotke pa i dalje, koliko se vama ište - poručila je voditeljka.