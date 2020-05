Bogoljub Karić: Milanka me podmladila svojim zlatnim rukama!

Bogoljub Karić je na svom Fejsbuk profilu, koji ima više od pola miliona pratilaca, objavio video u kojem se, dok ga supruga Milanka šiša u svom salonu, priseća anegdote s frizurama iz detinjstva.

Na kraju nije skrivao zadovoljstvo novim izgledom pohvalivši se da ga je žena podmladila:

- U ovim čudnim vremenima borbe protiv nevidljivog neprijatelja, provodeći vreme u karantinu, zaista uživam i provodim kvalitetno vreme sa svojom porodicom.

Danas je moja Mara rešila da me podšiša i to me podsetilo na nezaboravne anegdote iz detinjstva. Kada sam imao 14 godina, kao i svi mladi tada, bili smo ludi za Bitlsima i po uzoru na njih i puštali smo kose i zulufe!

Obzirom da je to bilo vreme komunističkog sistema, ovakav trend taj sistem nije baš odobravao. Ne samo da nije odobravao, nego nas je policija jurila po Peći ivodila kod frizera da nas ošišaju. Brica kod kojeg su nas vodili je odličnopoznavao mog oca Janićija. Bio sam slobodan da mu se požalim... Nikada neću zaboraviti kada mi je rekao: "Nije kosa štof, ne sekiraj se, ima da poraste!"

Pogledajte kako je mene moja Milanka njenim zlatnim rukama ošišala. Ne samo da sam prezadovoljan, nego izgledam deset godina mlađe!

Volite se ljudi! - poručio je Bogoljub uz osmeh.