Objavljene preliminarne liste za upis u vrtiće: Roditelji imaju 10 dana za žalbe

U 17 beogradskih predškolskih ustanova danas su objavljene preliminarne liste dece koja su dobila mesto na konkursu za upis u predškolske ustanove, izjavio je gradski sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu Slavko Gak.

- Objavom preliminarnih listi počinje da teče rok za žalbe roditelja koji nisu zadovoljni odlukom upisne komisije. Žalbe se mogu podneti do 18. juna elektronskom poštom ustanovi u kojoj su roditelji i konkurisali - rekao je Gak i dodao da se nakon toga krajem meseca očekuje i konačna lista.

Gak je istakao i da će tokom leta Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu odobravati dodatnih do 20 odsto povećanja kapaciteta tamo gde se proceni da je to moguće, te da će do septembra biti otvoreni i novi vrtići poput objekta u Surčinu, čija je adaptacija pri kraju.

- Ne bi trebalo da brinu roditelji jer će još biti dodatnih mesta. Dok ne upišemo decu svih zainteresovanih roditelja, nastavljamo i saradnju sa privatnim vrtićima u kojima je omogućen boravak dece uz finansijsku pomoć Grada Beograda - naglasio je Gak.

On je istakao da je Grad Beograd na dobrom putu da ono što je zacrtano i ostvari budući da je obuhvat dece predškolskim obrazovanjem sa nekadašnjih 45 podigao na 73 odsto.

- To znači da nastavljamo rad na daljem smanjenju liste čekanja za vrtiće na kojoj je u ovoj godini bilo oko 2.000 dece, dok je 2017. godine na čekanju bilo oko 10.000 dece. To je već veliki uspeh, ali biću zadovoljan tek kada listu potpuno ukinemo - poručio je Gak.

Na konkursu za upis u beogradske vrtiće, koji je trajao od 30. marta do 15. maja, stigao je 20.251 zahtev za mesto u vrtićima. Ove godine roditelji su mogli da konkurišu isključivo elektronskim putem za 12.702 mesta, i to za 5.777 mesta u jaslenim grupama, 2.207 mesta u vrtićkim grupama i još nešto manje od 5.000 mesta za predškolce koji do sada nisu bili u sistemu.

Prioritet pri upisu imaju deca iz društveno osetljivih grupa, deca zaposlenih roditelja i redovnih studenata, kao i deca koja imaju status trećeg i svakog narednog deteta u primarnoj porodici.