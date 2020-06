Mali: Ako budemo pametni, i na kraju 2020. godine bićemo PRVI U EVROPI

Ministar je rekao da bi to bio istorijski, najveći uspeh naše zemlje imajući u vidu krizu i naš razvoj u proteklih 30 godina.

Ministar finansija Siniša Mali danas je ocenio da su još jednom potvrđeni odlični ekonomski rezultati koji su postignuti u našoj zemlji, s obzirom na to da je prema ažuriranim podacima statističke službe Evrostat, Srbija po međugodišnjem rastu bruto domaćeg proizvoda u prvom kvartalu na prvoj poziciji, među 38 evropskih ekonomija.

Mali je rekao i da "ukoliko budemo bili pametni, aktivni, mislim da ćemo sa punim pravom biti na kraju godine prvi u Evropi po stopi rasta, dakle ne samo u prvom kvartalu nego za celu godinu", rekao je Mali i dodao da bi to bio istorijski, najveći uspeh naše zemlje imajući u vidu krizu i naš razvoj u proteklih 30 godina.

Ministar je ocenio da je prvo mesto sa stopom rasta od pet odsto rezultat napora uloženih u reformu javnih finansija, ali i razvoj privrede, kaže se u saopštenju ministarstva.

- To je i najbolji odgovor za sve one koji su sumnjali u nas i u našu snagu da ćemo biti broj jedan. Često se dešava da mi sami u sebe ne verujemo, da verujemo da su svi drugi bolji od nas, ali pogledajte sada. Dakle, u uslovima najveće ekonomske krize ikada, mi smo broj jedan u Evropi po možda najvažnijem pokazatelju kada je ekonomija u pitanju, a to je stopa rasta našeg BDP-a - naveo je Mali.

Mali je podsetio da građani Srbije tokom krize izazvane virusom korona, nisu oskudevali ni u čemu.

- Čak smo pokazali koliko nam je ekonomija žilava, počeli smo sami da proizvodimo i maske i respiratore, kvasac, hlorokin. Mnogo veće ekonomije, znatno uspešnije zemlje od nas su pale na tom ispitu, nisu uspele, ali Srbija jeste - rekao je on.

Govoreći o planovima u narednom periodu, ministar je ocenio da nam stopa rasta od pet odsto daje za pravo da budemo optimisti kada je kraj godine u pitanju.

- Ne smemo da se opustimo, pred nama je nekoliko veoma važnih meseci, po pitanju otvaranja novih fabrika, otvaranja novih radnih mesta, nastavka radova na velikim infrastrukturnim projektima. Ukoliko budemo bili pametni, aktivni, mislim da ćemo sa punim pravom biti na kraju godine prvi u Evropi po stopi rasta, dakle ne samo u prvom kvartalu nego za celu godinu, što bi bio istorijski, najveći uspeh naše zemlje, pogotovo imajući u vidu krizu i naš razvoj u proteklih 30 godina - naveo je Mali.

Ministar se osvrnuo i na odličan rezultat prošle godine, kada je ostvarena stopa rasta od 6,2 odsto i podsetio da je za sledeću godinu projektovan rast od 7,5 procenata.

- Stopa rasta od 7,5 odsto naredne godine koju predviđa MMF vraća nas na sigurne i stabilne stope rasta koje smo imali pred krizu. Na nama je da, ne samo u narednih godinu dana, već tri, četiri ili pet godina da nastavimo da rastemo. Zbog toga je za nas program 'Srbija 2025' najvažniji - rekao je Mali.

On je još jednom naglasio da će narednih pet godina Srbija izdvojiti 14 milijardi evra u nastavak izgradnje infrastrukture, odnosno, putne, železničke, mrežne kanalizacije, vodovoda za sva domaćinstva, kao i da će se nastaviti ulaganje u zdravstvo i obrazovanje, ali i u izgradnju stanova za mlade.

- Time nam raste i životni standard i stopa rasta. Srbija je sada po prvi put na onom mestu koje joj sa pravom pripada, a to je broj jedan kada je ekonomija u pitanju u Evropi - zaključio je Mali.