Vučević: Od prijatelja iz Kine očekujemo dve stvari - poštovanje rokova i visok kvalitet u radu

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević sastao se u Gradskoj kući sa predstavnicima kineske kompanije „Šandong“ i sa njima razgovarao o potencijalnoj saradnji i ulaganjima u infrastrukturne projekte u gradu.

- Veoma sam zadovoljan sastankom sa rukovodstvom kompanije „Šandong hajspid grup“, sa kojom imamo kontinuitet u komunikaciji, jer ovo nije prvi put da se sastajemo. Sve više sazrevaju okolnosti koje omogućavaju da oni dođu u naš grad kao investitori. Tema sastanka je ovog puta bio projekat izgradnje obilaznice sa mostom oko Novog Sada, koji je proglašen projektom od nacionalnog značaja. Nama imponuje to što je velika državna kineska kompanija, koja radi neke od najvažnijih projekata u našoj državi, zainteresovana za ovu investiciju kojom će Novi Sad dobiti četvrti most. Želimo i da na najbolji način iskoristimo poseban status koji uživamo zahvaljujući međudržavnom sporazumu NR Kine i Republike Srbije, s obzirom na nacionalni značaj projekta. Od prijatelja iz Kine očekujemo prvenstveno dve stvari, a to su poštovanje rokova i visok kvalitet u radu. Oni imaju veoma optimistične prognoze i ja se nadam da će baš po njihovim vremenskim rokovima biti realizovan projekt izgradnje. Mi ćemo do kraja avgusta imati generalni projekat mosta, a naša Radna grupa gde su predstavnici Grada, Fakulteta tehničkih nauka i privatih kompanija koje se bave saobraćajem i urbanizmom, dostaviće jedan vremenski okvir „Šandong grupi“ da vide našu viziju tih datumskih odrednica, a zatim očekujemo u septembru ili oktobru i zvaničnu ponudu te kineske kompanije - rekao je gradonačelnik Miloš Vučević i zahvalio predstavnicima kompanije na donaciji Novom Sadu u martu, vezanoj za borbu protiv Kovida 19.

Generalni direktor Džang Điančao se zahvalio za poverenje i podršku gradonačelniku Novog Sada.

- U više navrata smo imali kontakte sa predstavnicima Grada Novog Sada o različitim projektima, a veoma sam srećan što sam danas imao priliku da razgovaram sa gradonačelnikom o novom mostu preko Dunava. Imali smo veoma konstruktivan i sadržajan sastanak. Mi kao predstavnici državne kineske kompanije ćemo u saradnji sa novosadskom gradskom upravom, posao u vezi tog projekta raditi odgovorno, brzo i kvalitetno, a ulaganjem zajedničkih napora i truda, uspećemo da Novi Sad učinimo još boljim i lepšim – rekao je direktor beogradskog ogranka “Šandonga” Džang Điančao.