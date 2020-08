Ćulibrk: Napadi na Telekom - sprega političkih i poslovnih interesa (VIDEO)

Dobri rezultati Telekoma Srbija frustriraju konkurenciju, ali jasno je da se tu ne radi samo o tome, već da iza napada na našu kompaniju stoji i neskrivena sprega političkih i poslovnih interesa, izjavio je danas generalni direktor Telekoma Srbija Predrag Ćulibrk.

Ćulibrk je rekao da smo svi svodoci da se pojačavaju brutalni napadi na Telekom sa različitih strana, naročito poslednjih dana i da dobijaju neuobičajene razmere.

- Zaista smo na dobrom putu da budemo neprikosnoveni lider na ovom području, ako to već nismo, a moglo bi se reći da zaista i jesmo - rekao je Ćulibrk na konferenciji za medije povodom učestalih napada u poslednje vreme koji stižu iz opozicije na račun tog preduzeća.

- Koji interesi tu preovlađuju meni nije jasno, ali se to iz dana u dan potvrđuje i da to prepoznaje svih 12.000 zaposlenih u Telekomu Srbija širom regiona. To nas ujedinjuje i daje dodatnu snagu da smo na dobrom putu da budemo neprikosnoveni lider - dodao je Ćulibrk. Kaže da može da razume da je konkrencija frustrirana i zabrinuta za svoju poslovnu budućnost, ali da se ovde radi i o sprezi poslovnih i političkih interesa.