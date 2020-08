UPOZORENJE METEOROLOGA! Narednih 7 dana VREME NESTABILNO: Red tropskih noći, pljuskova, i temperature preko 35 stepeni!

Sledećeg vikenda bi nam sa severa Afrike mogla stići vrela vazdušna masa, uz temperature ponegde i iznad 35 stepeni vremenska prognoza

Tropski topla subota sa temperaturom i do 33 stepena je za nama, a slično, gotovo identično vreme očekuje nas i drugog dana vikenda, kako prognoziraju meteorolozi.

Pretežno sunčano i i dalje veoma toplo biće i sutra, kada će maksimalna temperatura iznositi 32 stepena.

Prema rečima meteorologa Đorđa Đurića, noć između subote i nedelje, ali i između nedelje i ponedeljka u Beogradu će biti tropski topla, što znači da se minimalna temperatura neće spuštati ispod 20 stepeni.

Ipak, kako ističe, u toku noći će doći do lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

- Posle podne će u nedelju severu i zapadu Vojvodine doći do povećanja oblačnosti. U toku večeri i noći u severnim i zapadnim predelima Srbije i u Beogradu biće lokalnih pljuskova sa grmljavinom i to će biti posledica premeštanja već hladnog fronta, u sklopu snažnog ciklona koji je stigao do severa Skandinavije, a koji je prethodnih dana do Britanskih ostrva i Irske stigao kao bivši uragan i doneo velike nevolje Irskoj i jugozapadu Engleske - navodi Đurić.

U ponedeljak će se ova oblačna zona sa pljuskovima i grmljavinom od jutra premeštati od severnih preko centralnih predela Srbije, pa će ujutro i pre podne pljuskova sa grmljavinom biti u severnoj polovini, a posle podne u južnoj polovini Srbije.

Obilniji pljuskovi i grmljavina

Temperatura će biti za dva do tri stepena niža nego za vikend, ali će, kako napominje meteorolog, biti sparno.

- U ponedeljak uveče će sa zapada regiona do severozapadnih i zapadnih predela Srbije, a u utorak i do ostalih delova zemlje stići znatno jača oblačna zona sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova i za obilnije pljuskove, a ponegde bi palo i preko 30 mm kiše po kvadratnom metru. Biće još svežije i maksimalna temperatura biće u svim predelima ispod 30 stepeni, ali će biti iznad 25 - napominje meteorolog.

Kako dodaje, u utorak se krajem dana i tokom večeri očekuje razvedravanje i to će biti uvod u stabilizaciju vremena, pa se od srede očekuje sunčano i pravo letnje vreme, ali bez velikih vrućina sa maksmalnim temperaturama do 31 stepena.

Uticaj ciklona sa Britanskih ostrva

Međutim, u drugoj polovini sedmice ima uslova da Britanska ostrva pogodi još jedan veoma snažan ciklon sa olujnim vetrovima i kišama.

- Ovaj ciklon uticao bi na vreme u Srbiji u vidu snažnih južnih strujanja, pa ako se takva situacija ostvari, sledećeg vikenda bi nam sa severa Afrike stigla vrela vazdušna masa, uz temperature ponegde i iznad 35 stepeni - ističe Đurić.

Ipak, kako dodaje, takva situacija bila bi kratkotrajna, jer bi vrlo brzo došlo do pada temperature, a početak septembra doneo bi nam prijatno vreme, uz prijatne letnje temperature od 25 do 27 stepeni i uz svežije noći.