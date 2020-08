Brnabić u Valjevu: Neophodan je brži razvoj i više projekata, a u razvoj primarne zdravstvene zaštite uloženo je 40 miliona evra!

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da razvijanje Valjeva u prethodnom periodu nije bilo dovoljno i da je moglo više da se uradi, a da današnjom posetom želi da pruži podršku novom rukovodstvu tog grada kako bi se grad na Kolubari što više i brže razvijao, a građani u što kraćem roku osetili pomak u kvalitetu života.

Brnabić je sa ministrima Branislavom Nedimovićem i Zlatiborom Lončarem obišla Tehničku školu Valjevo koja je jedna od 12 škola koje će postati Regionalni trening centri koji će spojiti obrazovanje i privredu i radove na rekonstrukciji Doma zdravlja.

Govoreći o Tehničkoj školi, premijerka je rekla da je jedna od najboljih u zemlji i da je iz tog razloga i ušla u listu centara koji će postati Regionalni trening centri za obuke koji će omogućiti dinamičniju privredu, ali i lakše zapošljavanje mladim ljudima.

Vlada Srbije je za projekat vezan za školu opredelila nešto više od milion evra, a kako je kazala Brnabić, čak 960.000 je opredeljeno za najmoderniju opremu.

Ta oprema će, prema njenim rečima, koristiti mladim ljudima da se edukuju i budu spremni za tržište rada, ali i privredi kojoj su sve više potrebni dobro obučeni kadrovi.

Od izuzetne važnosti za Valjevce, kako je navela premijerka, jeste rekonstrukcija Doma zdravlja, koji je jedan od osam domova zdravlja u zemlji u kojima je rekonstrukcija u toku.

Podsetila je da je Vlada Srbija do sada završila kompletnu obnovu 77 domova zdravlja i ambulanti u 53 lokalne samouprave, a na taj način je odgovorila i na kritike dela opozicije kako je vlast novcem koji je utrošen za završetak Hrama Svetog Save mogla da napavi još jednu ''Tiršovu''.

''Za ovaj Dom zdravlja opredeljeno je 350 miliona dinara, a on je samo jedan od osam domova zdravlja koje u ovom trenutku rekonstruišemo. Pored toga smo završili kompletnu obnovu 77 domova zdravlja i ambulanti u 53 lokalne samouprave. Osam u toku, a za sve to je uloženo oko 40 miliona evra i to je samo za nivo primarne zdravstvene zaštite'', kazala je Brnabić.

Dodala je i da se završava projektno-tehnička dokumentacija za obnovu Opšte bolnice, a upitana kada se može očekivati da počnu radovi na tom zdravstvenom objektu, Brnabić je kazala da se mora proveriti i da li ove godine ima prostora za to u budžetu.

U svakom slučaju, kako je navela, zdravstvo je prioritet ovoj Vladi, a ostaće prioritet i budućoj i taj projekat će biti urađen.

Premijerka je navela da su Valjevu potrebni i drugi projekti kako bi što više investitora došlo u taj grad i u tom smislu kazala da je strateški važan projekat, vrednosti 58 miliona evra, brza saobraćajnica koja će spojiti Valjevo sa autoputem Miloš Veliki.

Upitana da li su počeli radovi na saobraćajnici i da li je dobijena građevinska dozvola, Brnabić kaže da je građevinska dozvola za pripremne radove, koji su u toku, dobijena.

Jedan od najvažnijih projekata za Valjevo, kako smatra premijerka, je industrijska zona u tom gradu, za koju je potrebno 310 miliona dinara, a Vlada Srbije je opredelila 130 miliona, dok će Grad Valjevo dati dodatnih 180 miliona dinara.