"OD MASKE NON-STOP DO IZOLACIJE CELE SMENE" - evo šta kada virus uđe u učionicu! PRVI SLUČAJ KORONE U ŠKOLI VEĆ 1. SEPTEMBRA!

Ono od čega roditelji strepe desilo se već prvog dana početka nove školske godine - korona virus ušao u jednu beogradsku školu! Iako to nije prva mera koja se tada primenjuje, celo odeljenje ipak je poslato u izolaciju, a ne samo zaraženi učenik. Koje se sve mere primenjuju u ovakim slučajevima?

Podsetimo, kao smo već pisali, roditelji su svog đaka iz OŠ "Braća Jerković" u beogradskom naselju Železnik poslali u školu iako su čekali rezultat testa, a da je dete pozitivno na kovid 19, saznali su pošto je ono već provelo dan u školi. Zbog ovoga nesavesnog postupka, Ministarstvo prosvete podnelo je prijavu protiv roditelja Centru za socijalni rad zbog povrede bezbednosti druge dece i nesavesnog ponašanja.

S obzirom na to da je prvilo u ovakim situacijama da ne idu odmah sva deca i nastavnik u izolaciju (već samo zaraženi učenik), a da je ovde to upravo učinjeno, pitali smo dr Dariju Kisić Tepavčević zašto je to tako.

"Postupili strože, sa razlogom"

Na pitanje "Blica" da li je Ministarstvo u ovom slučaju postupilo strože nego što je propisano protokolima koje je izradio Institut za javno zdravlje "Milan Jovanović Batut", zamenica ove institucije dr Kisić Tepavčević kaže da jeste, ali sa razlogom.

- Jeste da se radi o slučaju jednog zaraženog deteta i da je do zaražavanja došlo van škole, ali budući da se radi o prvom slučaju zaraze u školskim insitucijama, Ministarstvo prosvete je pojačalo epidemiološke mere kako bi se se uputio apel svima i kako bi ovaj slučaj poslužio za nauk građanima u budućnosti - istakla je dr Kisić Tepavčević.

Ta pojačana mera, tako, znači da će u ovom konkretnom slučaju svi đaci odeljenja, odnosno grupe, zaraženog učenika ići u dvonedeljnu izolaciju i nastavu će pratiti onlajn.Inače je prvilo da se, ako su svi đaci nosili maske i poštovali fizičku distancu, da ne idu u izolaciju, odnosno nastava se ne prekida, ali se celo odeljenje testira, zajedno sa nastavnikom ili više njih.

Osim toga, neke specifične mere zavise i od slučaja do slučaja.

- Institut za javno zdravlje "Batut" i tim epidemiologa napravio su jasan plan postupanja u svim mogućim situacijama. Predviđene su sve situacije i direktni postupci. Da li je jedan slučaj u jednom odeljenju ili dva slučaja koja su povezana, koliki je procenat odeljenja zahvaćen - sve to je predviđeno i u zavisnosti od toga mere mogu da budu različite - istakla je ona.

Od slučaja do slučaja: Od maske non-stop do izolacije cele smene

Prema njenim rečima, u nekim slučajevima može da dođe do pooštravanja svih preventivnih postupaka, recimo, na prvom mestu da bude obavezno nošenje maske neprestano (deca nisu u obavezi da nose make dok sede na času, jer je obebzeđena fizička distanca), ali i da celo odeljenje ili čitava smena idu u samoizolaciju.Istakla je da su svi zavodi i instituti dobili preporuke i da će isti algoritam važiti za celu zemlju.

Kisić Tepavčević je još jednom naglasila da je izuteno važan apel svima da moraju da sarađuju na svim nivoima, te da su svi jedan tim - i roditelji i nastavnici i svi građani.

Ne šaljite decu sa simptomima u školu!

- Naglasili smo da svako dete, ako ima bilo kakav simptom, mora ostati kod kuće dok se ne utvrdi da li je zaraženo koronom ili ne. Znamo da su roditelji pre slali decu kad imaju blage simptome u školu, kada su bile u pitanju druge respiratorne infekcije, ali to ne sme biti slučaj sa korona virusom jer deca, iako imaju blage simptome, mogu biti prenosioci - zaključuje Kisić-Tepavčević.

Ona napominje da je u konkretnom slučaju osnovne škole iz Železnika, Ministarstvo prosvete odmah preduzelo najoštrije mere budući da se ovo desilo na samom početku.

- Iako nije bilo zaražavanja u školi, ovaj slučaj svima treba da služi za nauk - podvlači članica Kriznog štaba.

Kada učenik ima simpotme korone: Šta piše u prvilniku

Postupak sa učenicima, nastavnim i nenastavnim osobljem škole koje imaju simptome respiratorne infekcije sa sumnjom na infekciju COVID 19:

1. Ukoliko se simptomi pojave van škole:

Javiti se u COVID 19 ambulantu nadležnog doma zdravlja. Ne odlaziti u školu i istovremeno obavestiti nadležnu osobu u školi. Dalje pratiti preporuke lekara.

2. Ukoliko se simptomi pojave u školi:

a) Osoblje škole: potrebno je da se osoba sa simptomima bolesti odmah javi u COVID-19 ambulantu nadležnog doma zdravlja. Istovremeno nadležna osoba u školi koju određuje direktor škole obaveštava nadležni institut/zavod za javno zdravlje.

b) Učenici: Pri svakoj sumnji na postojanje respiratorne infekcije učeniku odmah staviti masku i smestiti ga u praznu učionicu/prostoriju određenu za izolaciju i obavestiti roditelje i nadležni institut/zavod za javno zdravlje. O učeniku, u sobi za izolaciju do dolaska roditelja, potrebno je da brine jedna osoba koristeći masku i rukavice, a prostoriju nakon odlaska deteta očistiti i dezinfikovati.

A kako je ranije pojasnio epidemiolog dr Branislav Tidorović, ukoliko se dogodi da u porodici deteta neko oboli od korone, taj učenik će biti udaljen iz razreda dok se ne izleče ukućani i dok se ne utvrdi da i dete nije zaraženo.

- Takođe, ako se tegobe jave u školi, na času, učitelj ili nastavnik posumnja na određene simptome koji ukazuju na to da dete ima koronu, pozvaće telefonom roditelje i obavestiti ih da dođu po dete. Ili ako roditelji ne obaveste školu da u porodici imaju obolelog, a to sazna škola, onda ni dete neće moći da pohađa nastavu s ostalom decom, dok se ne steknu uslovi. Ako se dogodi takav primer, celo odeljenje neće ići u izolaciju, nego će se pratiti ta deca, obaviti testiranje i škola nastavlja dalje. Škola treba da im da uputstvo, već na prvom času moraju da dobiju informacije o maskama, fizičkoj distanci, odstojanju, dezinfekciji i pranju ruku - poručuo je Tiodorović.

Ovaj slučaj iz Železnika treba zaista da bude velika opomena za sve roditelje da dobro paze kako se ponašaju.On je istakao da je zadatak svakog roditelja da pošalje zdravo dete u školu, a to znači da ono nema nikakve tegobe, ni temperaturu, ni gušobolju, ni dijareju, niti bilo koji drugi problem.