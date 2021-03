FARMACEUTSKE KOMPANIJE NAJAVLJUJU: Od septembra počinje VAKCINISANJE DECE! Domaći stručnjaci: Bićemo veoma obazrivi po pitanju bezbednosti najmlađih

Do jeseni i početka nove školske godine, kako najavljuju farmaceutske kompanije, a prenosi američki CNN, u svetu bi već moglo da se počne sa vakcinacijom dece od 12 do 16 godina, dok je najverovatnije da će vakcina protiv koronavirusa za mlađe od 12 godina biti dostupna početkom 2022. godine.

Stručnjaci u Srbiji - pedijatri, epidemiolozi i infektolozi imaju različita mišljenja u vezi sa vackinacijom najmlađih. Dok jedni smatraju da će ih cepivo zaštiti od novih, potencijalno opasnijih sojeva i težih kliničkih slika, drugi ističu da su potrebna opsežna ispitivanja pre nego što se vakcine primene tom uzrastu.

Kompanije "Fajzer-Biontek" i "Moderna" su, kako je objavio CNN, već počele sa ispitivanjma vakcina na deci, starosti od 12 godina. Kompanija "Moderna" je prošle nedelje započela ispitvanja na deci uzrasta od 6 meseci do 11 godina, a Alek Gorski, izvršni direktor kompanije "Džonson i Džonson" je rekao je da će vakcina za decu mlađu od 18 godina verovatno biti dostupna do septembra. Univerzitet u Oksfordu u februaru je najavio da će započeti testiranje Astra Zenekine vakcine na deci od 6 do 17 godina, a na sličnim istraživanjima rade i "Sputnjik V" i "Sinofarm".

Istovremeno, u svetu raste broj dece zaražene koronom. Američka televizija NBS njuz prenela je da je hospitalizacija dece u SAD zbog korone u poslednjih šest meseci porasla za 800 odsto, dok se u Velikoj Britaniji, kako prenose mediji, u bolnice nedeljno smešta i do 100 dece sa novim postviralnim sindromom.

Dr Mirsad Đerlek, državni sekretar u ministarstvu zdravlja, kaže da u Srbiji još uvek nema ozbiljnih problema kada je reč o deci zaraženoj koronavirusom.

- Britanski soj nas je iznenadio i više je napao mlađu populaciju, ali su to uglavnom studenti i srednjoškolci. Bićemo vrlo obazrivi pri donošenju odluke o vakcinaciji dece. U Nacionalni koordinacioni tim za imunizaciju uključićemo najveće stručnjake iz oblasti imunologije, pedijatrije i drugih oblasti. Iako poštujemo svetsku medicinu, moramo se oslanjati na naše snage. Pratićemo istraživanja u svetu i ako se pojavi neki novi soj koji bi zaista ugrozio zdravlje naše dece ili od 12 ili ispod 12 godina, mogli bismo da razgovaramo na tu temu, ukoliko, naravno, ispitivanja pokažu da je vakcina bezbedna. U svakom slučaju, nikakva odluka neće biti brzo doneta.

Pulmolog dr Snežana Rsovac, načelnica pedijatrijske i neonatološke intenzivne nege u Tiršovoj kaže za Kurir da je logično da se vakcina razvija i za mlađu populciju.

- Britanski soj je ovog puta značajno pogodio i decu. Iako i dalje retko imaju težu kliničku sliku, niko ne može predvideti kako će neko dete odreagovati. Logično je da, kada se već razvija neka vakcina, ona razvija i za dečju populaciju. Imamo, nažalost, i decu sa komorbidetima, koja samim tim mogu biti podložnija lošijem toku kovid infekcije - kaže dr Rsovac i dodaje da se o vakcinaciji dece može govoriti "tek kada sve bude na naučnim temeljima ispitano i dokazano".