Koronavirus se razbuktava u Srbiji, što vidimo i po broju obolelih koji svakodnevno raste. Brojka koja takođe zabrinjava jeste broj ljudi na respiratoru koji se za 24 sata duplirao.

Dražen Ostojić, urednik u „Sprskom telegrafu“, izvukao se iz kandži ovog opakog virusa, a za Pink kaže da nije ni očekivao da će se svet ovoliko dugo boriti sa ovom pošasti.

- Kada sam preležao virus, u tom periodu je počelo i spuštanje tenzija. To je bilo negde u junu. Nekako sam se nadao da je to kraj, da se o tome više neće toliko pričati već da ćemo nastaviti da sa tim živimo, kao sa, recimo, gripom. Međutim, demantovale su me brojke i kod nas, i u svetu, i stvarno su alarmantne. To su cifre od kojih se vrti u glavi – kaže Ostojić za Pink.

Komentarišući dupliran broj pacijenata na respiratoru, urednik „Srpskog telegrafa“ kaže da je, nažalost, imao priliku da bude pored ljudi na veštačkoj ventilaciji, a da su im šanse da prežive – veoma male.

- Pojedini su na respiratorima bili i po 30 i kusur dana, neki se nisu ni pomerali toliko dugo, praktično kao da nisu živi. Uvek su u indukovanoj komi i kod njih se ne pomera ni kapak, ni prst. Bukvalno, kao da nisu živi – kaže Ostojić.

Govoreći o svojoj borbi, kaže da je 22 dana proveo u bolnici, od čega mu je oko 15 dana bilo izuzetno loše, dok se nedelju dana „izvlačio“ i čekao drugi negativan test.

- Sećam se, kada mi je baš bilo loše, čovek iz Paraćina mi je pomagao da oljuštim bananu i da jedem. On je primljen u podne. Već u šest popodne nije mogao da pređe sa kreveta na krevet, bukvalno nije mogao da diše i da li je sada živ, ne znam, jer su ga odveli. Bukvalno za šest sati se situacija preokrenula i ne razumem kako ljudi posle ovoliko meseci ne razumeju da je reč o virusu koji odnosi živote – kaže Ostojić, apelujući da se mere poštuju, jer je to jedini način da se sačuva zdravlje.

Ovaj virus odnosi živote celih porodica. Uzmite se u pamet, krajnje je vreme.

Kaže da je naučio da ceni život, da čuva sebe i ljude oko sebe.

Pohvalio je lekare i zahvalio im se na profesionalnosti, energiji i optimizmu.

Nenad Vuković, predsednik Društva lobista Srbije, kaže da je važno poštovati epidemiološke mere, ali i naći meru između normalnog života i potrebe da se zaštitimo od virusa o kojem ne znamo mnogo.

- Nada i potreba da se nastavi sa životom nije ništa loše, ali moramo biti i odgovorni. Iskustvo iz prve ruke, poput Ostojićevog, jako je dragoceno i o njemu treba govoriti. Ljudi stalno treba da se podsete da se ovo tiče svakoga, celog društva i da svako od nas pojedinačno mora da bude odgovoran – kaže Vuković.