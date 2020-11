NOĆ U BEOGRADU: Brojni pozivi Hitnoj pomoću ljudi sa simptomima kovida-19

Prema rečima dežurnog dispečera Hitne pomoći, u Beogradu je noćas na javnim mestima bilo 12 intervencija, od kojih jedna saobraćajnih nezgoda sa dvoje lakše povređenih.

Dr Željko Baćević, načelnik smene, rekao je da su dežurne ekipe tokom noći imale veliki broj poziva kovid pacijenta i da to značajno usporilo postupak pružanja hitne medicinske intervencije.

"Kada bi sugrađani mogli da shvate da je postupak tokom intervencija kod pacijenata sa simptomima kovida veoma složen, značajno bi nam pomogli ukoliko bi sami sebi izmerili temperatru. Od dolaska, preko merenja temperature, dezinfekcije i presvlačenja pacijenta, do transporta u kovid bolnice, sve to iziskuje puno vremena. Apelujem na sugrađane da izmere sebi temperaturu ukoliko zovu zbog simptoma kovida-19, da bismo mogli da odgovorimo na sve veći broj takvih poziva. U suprotnom, postoji mogućnost da ne stignemo u razumnom roku do svih", upozorio je dr Bačević.

Tokom noći službi hitne pomoći javljali su se i hronični bolesnici - hipertenzičari koji su loše reagovali na svoje terapije, pacijenti sa kardio-vaskularnim i respiratornim tegobama, pacijenti sa akutnim problemima ili građani koji su se raspitivali za simptome prehlade ili kovida-19.