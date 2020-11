Obilazak radova na modernizaciji prevodnice u HE „Đerdap 1“ (FOTO)

Dunav je veoma važna reka i kao transportni i vodni, kao i energetski koridor i u adaptaciju brodske predvodnice u hidroelektrani “Đerdap 1” biće uloženo 28,5 miliona evra – rekla je Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike posle obilaska radova na adaptaciji brodske prevodnice.

Ona je brodsku prevodnicu obišla sa šefom Delegacije EU u Srbiji Semom Fabricijem, direktorkom EIB za Zapadni Balkan Dubravkom Negre, v. d. direktora EPS-a Miloradom Grčićem i predsednikom opštine Kladovo Sašom Nikolićem.

- Đerdap je naša najveća hidroelektrana, radovi idu po ustaljenoj dinamici i sledeće godine na jesen prevodnica će biti završena. Počećemo adaptaciju i prevodnice na „Đerdapu 2“. Novac nije mali, 60 miliona evra je vrednost radova, polovina je grant i hvala EU na tome, a druga polovina je od EIB-a. To je važno jer je reč o partnerima koji su važni za Srbiju jer naš put jeste ka EU. Dodatno je važno i da će EPS nastaviti da ulaže u revitalizaciju hidroelektrana, pre svega agregat 6 u HE „Đerdap 1“ i HE „Đerdap 2“, za koju je procenjena vrednost radova 145 miliona evra. Velike promene u energetskom sektoru su pred nama, da ne idemo korak po korak, već brže ka zelenoj energiji, zelenoj agendi i obnovljivim izvorima energije. Zajedno sa partnerima sigurna sam da ćemo u tome i uspeti - izjavila je ona.

Milorad Grčić, v. d. direktora EPS-a, rekao je da projekat revitalizacije brodske prevodnice na srpskoj strani ide odličnim tokom, da se radovi odvijaju u roku i da bi mogli i pre roka da se završe.

- Posle pola veka moralo je ovo da se uradi. Prosečan broj plovila godišnje kroz prevodnicu bio je oko 6.300, a modernija tehnologija, brži rad koji ćemo imati kada se posao završi omogućiće da dođemo do 10.000 plovila godišnje - rekao je Grčić.

– Modernizacija prevodnice je važna za privredu, turizam i transport za svaki segment Sbije koje je u napretku, koji je u usponu, koji je deo politike i ove Vlade i predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Srbija ozbiljnim koracima ide napred i prevodnica na kojoj se nalazimo je jedan od tih koraka.

Sem Fabrici je rekao da za projekat adaptacije brodske prevodnice “Đerdap 1” EU daje 11 miliona evra bespovratne pomoći, koja je združena sa zajmom koji daje EIB pod povoljnim uslovima.

- Đerdap je odličan, konkretan primer projekta povezivanja sa značajnim prekograničnim, ekonomskim i ekološkim efektima. Obnova i adaptacija brodske prevodnice doprineće unapređenju mobilnosti na reci Dunav. Povećaće efikasnost, pouzdanost i konkurentnost vodnog puta na Dunavu - istakao je ambasador Fabrici.

- Ekonomsko investicioni plan EU za Zapadni Balkan vredan je devet milijardi evra za narednih sedam godina fokusira se na povezivanje i transport.

Negre je podsetila je da je pre dve godine potpisan sveobuvatni ugovor od 100 miliona evra za ulaganje u poboljšanje rečnog transporta u Srbiji koji je veoma bitan zato što Dunav protiče čak 588 kilometara kroz Srbiju.