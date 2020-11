NA KORAK DO POLICIJSKOG ČASA: Prepune intenzivne nege mogle bi nas dovesti do najrigoroznije mere - potpunog zatvaranja

Stigli smo, izgleda, do same ivice potpunog zatvaranja. Ako se nadležni odluče i na ovaj potez, koji već dugo izbegavaju iako su se evropske zemlje, pa i i ove u našem okruženju, odavno "zaključale", to će biti zbog ogromnog priliva pacijenata prvenstveno u odeljenja intenzivne nege, pa i uopšte u bolnice. Sa 2.434 inficiranih i 66 hospitalizovanih medicinara, čak i da isprazni još klinika za kovid, zdravstvo teško da može da istrpi dalje povećavanje broja obolelih.