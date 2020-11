KRIZNI ŠTAB ZASEDA TAČNO U PODNE - Na stolu dodatne mere pred praznike, MOGUĆE I POTPUNO ZATVARANJE

Sednica Kirznog štaba, na kojoj će se razmatrati aktuelna epidemiološka situacija, biće održana danas u 12 sati.

Naime, u Srbiji je u poslednja 24 sata potvrđeno 6.179 novih slučajeva koronavirusa od 15.508 testiranih.

U poslednja 24 sata preminulo je 65 osoba, a trenutno je hospitalizovano 7.256 pacijenata, dok je na respiratorima njih 252.

Premijerka Ana Brnabić rekla je u subotu da će početkom nedelje biti održana sednica Kriznog štaba, a upitana da li će biti uvedene dodatne mere protiv širenja koronavirusa pred novogodišnje praznike, rekla je da se svaki dan o tome razmišlja i da se podaci prate na svaka dva sata.

- Naši ljudi će da se vraćaju, pratićemo epidemiološku situaciju u svim zemljama i uvodićemo mere ako to bude potrebno. Pratimo svaki dan i razmišljamo o dodatnim novim merama - istakla je Brnabić.

Uvođenje težih mera spomenuo je i predsednik Aleksandar Vučić, koji je, kada je reč o epidemiološkim merama u cilju očuvanja zdravstvenog sistema, rekao da će država da uradi ono što mora.

- Ako budemo morali da uvodimo teže mere, uvodićemo ih - istakao je predsednik.

Ali, koje bi to nove mere mogle da budu donete? Epidemiolozi su prethodnih dana dali nagoveštaj o čemu sve moglo da se raspravlja danas.

Nadzor na granici

Nove mere o kojima bi svakako trebalo da se razmatra odnosi se na dolazak naših građana iz inostranstva povodom predstojećih praznika.

Sezona je godine koja je karakteristična za putovanja, kako za dolazak naših ljudi koji žive i radu u inostranstvu, tako i za odlazak naših građana zimovanje. Upravo zbog toga dve nove mere su sve izvesnije, a odnose se na pojačanu kontrolu na graničnim prelazima, kao i na moguće testiranje putnika.

O tome je za "Blic" govorio i prof. dr Branislav Tiodorović, epidemiolog i član Kriznog štaba.

- Trebalo bi uvesti mere, a to je obavezan negativan PCR test, odnosno antigen Igg pozitivan što znači da je neko preležao koronu i da ima imunitet. To se uveliko radi u Evropi i trebalo bi i mi da uvedemo. Takva je situacija, nema nam druge, da će tokom svih ovih praznika biti svega, ljudi hoće i dalje da putuju, moguće je i da će naši ljudi doći za praznike. Što se tiče stranaca tu moramo da pojačamo mere, to sigurno, s tim što ja bih to uveo i za naše ljude koji rade u inostranstvu, a koji će dolaziti u Srbiju - kazao je epidemiolog.

Testiranje pre ulaska u zemlju?

Sa njim se u razgovoru za "Blic" složio i epidemiolog Predrag Kon koji je rekao da se do sada o tim merama nije razgovaralo, ali da bi svakako trebalo razraditi sistem u narednom periodu.

- Ako niste zaboravili, mi smo imali sistem nadzora početkom septmbra za dolaske naših ljudi iz zemalja pogođenih kovidom. Tako nešto će sigurno biti u opticaju. Druga opcija koja bi se mogla razmatrati je da se naši ljudi testiraju pri ulasku u zemlju. Ipak, ta opcija mora dobro da se razmotri. Ne može se mera doneti tek tako. Moramo sve da isplaniramo, naročito ako nam odjednom dođe 100.000 ljudi - kazao je Kon.

Podsetimo, mera zdravstvenog nadzora za putnike koji ulaze u zemlju je i dalje na snazi, te svi moraju da se registruju na ulazu u zemlju, odakle se upućuju ka kovid ambulantama i prati se njihovo zdravstveno stanje 14 dana, koliko je i propisano.

Sve se zatvara u 17h "na čekanju"

Nedavno je Vlada Srbije usvojila nove mere koje su stupile na snagu u utorak 24. novembra, međutim medicinski deo Kriznog štaba se zalagao i za još rigoroznije mere koje su sada "na čekanju".

- Medicinski deo Kriznog štaba predložio je 20. novembra drastičnije mere, a to je da se skrati radno vreme do 17.00 sati svih objekata koji obavljaju uslužne delatnosti, frizeri, kozmetičari... Osim prehrambenih prodavnica - rekao je nedavno dr Predrag Kon.

Taj predlog je, kako je dodao, "na čekanju", te nije nemoguće da će se danas ta tema ponovo naći na stolu, jer je to nešto za šta se zalaže medinski deo Kriznog štaba.

Moguće i potpuno zatvaranje

Ni do mere policijskog časa i potpunog zatvaranja, koje se građani najviše pribojavaju, prema nedavnoj izjavi ministra zdravlja Zlatibora Lončara "nije mnogo ostalo".

Lončar je rekao da su i druge države donosile jače mere, ali da one nisu dale rezultate.

- Jedina možda mera koja može da vam donese neki rezultat jeste da zatvorite sve - istakao je nedavno ministar.

Na pitanje koliko je vremena ostalo do putpunog zatvaranja, Lončar je rekao "ne mnogo" jer je "očigledno da se nove mere slabo poštuju".

Međutim, to je poslednja opcija, jer, kako smo već pisali, pojedine privredne grane u Srbiji već se nalaze duboko u krizi, a novo "zaključavanje" dodatno bi udarilo i na ostale delatnosti.

Posledice bi na kraju lanca indirektno trpela cela privreda, a negativne efekte bi osećali i građani, i to po više "frontova". Ovo ne spore ni ekonomisti, ni sindikalci, a lošu sliku i prognoze u slučaju "lockdowna" argumentuje i statistika.

Ne treba zaboraviti da je, kako su to više puta isticali naši epidemiolozi, zamena za meru zaključjavanje jedna krajnje prosta mera - nošenje maske. Naravno, ne treba zaboraviti i distancu i pranje ruku.