ANTULJESKOV ZA PINK: Zalihe krvi na minimumu, NEDOSTAJU SVE KRVNE GRUPE (VIDEO)

Iz Instituta za transfuziju krvi Srbije pozvali su danas građane da daju krv uz napomenu da su zalihe na minimumu i da nedostaju rezerve za sve krvne grupe.

U Institutu napominju da imaju zalihe za samo pet dana i da je prošla nedelja bila najteža od početka pandemije kovida-19 jer je nekoliko dana zaredom bilo manje od 100 davalaca krvi.

- U celoj Srbiji prikupljeno je 250 jedinica krvi dnevno što je četvrtina uobičajenih količina krve koje se prikupljaju. Najveći krivac za to je korona koja je ušla u porodice, firme... Upućeni smo na građane, koji su zdravi i koji nisu imali kontakte sa zaraženima' - rekla je za TV Pink Gordana Antuljeskov iz Instituta.

Podsetila je da se krv može dati u Intstitutu za transfuziju krvi Srbije svakog radnog dana od 7 do 19 časova, a u Urgentnom centru od 10 do 15 časova.



Antuljeskov je pozvala i one koju su preležali koronavirus da doniraju krvnu plazmu za lečenje antitelima obolelih od kovida 19 navodeći da je povećana tražnja za krvnom plazmom od strane kliničara.