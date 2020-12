DOKTOR KON POTVRDIO: Razmišljamo o zabrani kretanja, a jedna mera je SASVIM SIGURNA

Policijski čas je proletos "spasao najmanje hiljadu života", istakao je epidemiolog.

Epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon govorio je jutros o načinima da se spreči širenje korona virusa.

Brojke u Srbiji jesu minimalno niže, ali će Krizni štab zasedati u ponedeljak i razmotriti nove mere, naročito zbog povratka velikog broja naših državljana u Srbiju tokom predstojećih praznika. Konov kolega dr Branislav Tiodorović rekao je da policijski čas i vanredno stanje nisu isključeni ako ne budemo uspeli da usporimo širenje virusa.

"Svakako će biti produženja ovih mera, i eventualnog dodavanja. Razrešeno je pitanje, biće potrebne nove mere na granici, samo je sada pitanje tehnički kako će biti sprovedene, ali to je odlučeno", rekao je on.

PCR test je opcija, kao i kućni karantin, podvukao je on, za one koji dolaze iz inostranstva.

Kon je kazao da su svi svesni da se ljudi javno pozivaju na žurke, okupljanja, preko mreža, u "iznajmljenim prostorima" i da bi to moralo da se sankcioniše i kontroliše.

"Ali, da li je to moguće u okviru privatnih dogovora i aranžmana, kako to kontrolisati? To je jedan od razloga zbog kojih razmišljamo o ograničenju kretanja, a ono zadire u ljudska prava i traži pravne okvire. Tu je jasno da samo insistiranje da se mere sprovode podrazumeva i dodatno ograničenje", rekao je on.

Policijski čas je proletos "spasao najmanje hiljadu života", ponovio je on.

"Efekte tih mera smo jasno zapamtili, mi znamo da iskustvo po tom pitanju pokazuje da je najefektivnija mera, tu nema dileme. Mi tražimo okupljanje smanjeno na pet ljudi. Shvatate li? Bilo ko ko pravi neko veće okupljanje, ozbiljno krši mere. Mi na tome insistiramo. Ako to ne može, država mora da uvede mere koje taj problem rešavaju, ali neću izgovoriti to da će medicinski deo predložiti nešto što je ustavno pitanje, ne mogu. Država to mora da reši", rekao je on.

"Mi koronu ne možemo da pobedimo, to mora svima da bude jasno. Možemo samo da je suzbijamo, uz oružje koje nam je na raspolaganju, dok ne stigne vakcina", rekao je on.