Epidemiolog Predrag Kon preneo je novinarima da je danas doživeo neprijatnost u saobraćaju kada se neko namerno zaleteo ka njemu, naglo kočio i trubio, a ministar zdravlja Zlatibor Lončar je osudio takvu reakciju zbog neslaganja sa merama protiv korone i pozvao nadležne da nađu počinioca tog incidenta.

Kon je rekao na konferenciji za medije da su mnoge mere, kao zabrana dočeka Nove godine, iznuđene zbog situacije sa koronom i da i dalje ima ljudi koji smatraju da je sve trebalo pustiti i da su mere bespotrebne.

Kaže da se lično mogao u to uveriti danas u saobraćaju kada se neko zaleteo ka njemu, naglo kočio i "trubio svom snagom".

Kon je rekao da sam sebe može mirno da pogleda u ogledalo za sve što je uradio i kaže sebi: Bio si dobar.

Dodaje da isto to može da kaže i za druge članove kriznog štaba, koji su donosili teške odluke.

Ministar Lončar je tim povodom najoštrije osudio takvo ponašanje.

"Osuđujem takvo ponašanje, vandalizam, da to uradite, krenete autom kočite i šta da nije mogao da ukoči i da udari doktora Kona. Sa kojim pravom", zapitao je Lončar.

Očekujem od svih da to osude, rekao je on i dodao da nam to neće pomoći i sprečiti koronu da se širi.

"To nema veze sa zdravim razumom", naveo je Lončar i poručio da niko nema pravo nikoga da maltretira.

Apelovao je na nadležne organe da preko kamera pronađu onoga ko je to učinio.

Država mora da odreaguje i pokaže da zakon postoji, poručio je Lončar.