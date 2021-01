OBJAVLJENE NAJNOVIJE INFORMACIJE O VREMENSKIM PRILIKAMA U SRBIJI: Stižu ledeni dani! Temperature će ići u minus i do 15 stepeni!

Do kraja januara nas očekuje pravo zimsko vreme.

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno vreme, mestimično sa slabim snegom.

Kako je za Pink rekao meterorolog Nedeljko Todorović takvo vreme će se zadržati do 15. januara.

- Do petka nema promena u vremensim prilikama, tipično hladno januarasko vreme. Svakog dana bi moglo da bude po malo snega, koji ne bi bitno uticao na visinu postojećeg snežnog pokrivača, osim u četvrtak kada će biti malo više snega, pa će se doći do povećanja snežnog pokrivača od pet do 10 centimetara - rekao je Todorović.

Kako je naveo, od 16. do 19. januara očekuju nas ledeni dani, temperatura će biti ispod nule ceo dan od minus pet do minus jedan, u Beogradu oko minus tri ili četiri.

Jutarnje temperature biće oko minus 10, u planinskim predelima do minus 15.

- Izemđu 20. i 23. dolazi do blagog otopljenja, a potom do novog zahlađenja i novih snežnih padavine sve do kraja meseca - naveo je Todorović.