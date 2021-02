Novosađanin uhapšen zbog iznude: Uz pretnju NOŽEM čoveku tražio 2.500 evra na ime NEPOSTOJEĆEG DUGA

Policija intenzivno traga za drugim osumnjičenim za ovo krivično delo.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su M. M. (1998) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo iznuda.

On se sumnjiči da je u januaru, sa još jednom osobom, prišao automobilu u kome je sedeo dvadesettrogodišnji meštanin Sremske Kamenice i uz pretnju nožem, zahtevao od njega 2. 500 evra, na ime nepostojećeg duga. Sumnja se, takođe, da je naterao dvadesettrogodišnjaka da ga odveze svojoj kući i preda mu 65.000 dinara, kao i da mu je oduzeo iz torbice još 50 evra. Zatim je, kako se sumnja, M. M. tražio od oštećenog da mu do određenog roka preda još dve hiljade evra, preteći da će, u suprotnom, zapaliti kuću i automobil njemu i članovima njegove porodice. M. M. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.