JEZIVA ISPOVEST IZ HRVATSKIH LOGORA: 'Isekli su mi nos, srpskoj deci su drobili testise kako se više ne bi razmnožavali!'

Nedeljko Neđo Goga sa samo četiri godine doživeo je užase u ljudskim klanicama u Staroj Gradiški, Jasenovcu i Sisku, a u ispovesti za medije priča o tome kako su mališani izgladnjivani do smrti, mučeni i zverski ubijani.

Ocu se ne zna grob:

U ovim logorima srpska deca su tokom Drugog svetskog rata mučena na najmonstruozniji način, izgladnjivana su do smrti i ubijena na nezamislivo zverski način, a Nedeljko, danas slikar i skulptor, čudom je uspeo da preživi pakao od kojeg se i đavo stidi.

"Majka je bila pomoćnik mitraljesca na frontu na Kozari. Bezbroj puta mi je ovo pričala... U gluvo doba jedne noći na grudobranu se pojavila žena u belom i obratila se majci. „Slavka, Vaso i Neđa su ti živi“, rekla je ta žena. Majka je mislila da smo poklani na Kozari. Mitraljezom je žežila po ustašama i govorila: „Ovo je za Vasu. Ovo je za Neđu.“ Svetila nas je. Ta žena joj je rekla da se nalazimo u logoru u Sisku: „Ako ne dođeš za tri dana, Neđo će ti umreti, a i Vasa neće dugo.“ Okrenula se i otišla. Nije bilo ni traga ni glasa od nje. Majka se presvukla i otišla u Gradišku. Našla je prijateljicu koja je udata za visokog oficira. Dobila je ausvajs i mogućnost da može da usvoji decu. Kad je ušla u logor u Sisku, nije joj bilo dobro. Pričala mi je: „Ceo logor se okrenuo oko mene, jer sam videla decu svojih sestara, braće, komšinica, a ja samo vas mogu spasti.“ Deca su trčala oko nje i molila: „Teto, usvojite mene.“ Pitala je: „Ima li neki Vasa?“ On ju je prepoznao. Rekao joj je: „Molim vas, i moga brata da ponesem.“ Ja sam bio vreća kostiju. Samo oči u sredini glave. Kolena su bile lopte, a butine cevi obložene kožom. Creva su visila iz mene. Nisam mogao pričati... Imao sam tešku dizenteriju. Spakovala me je u krpe, da se ne raspadnem. Hrvatima je rekla: „Ovog ću baciti, mali nije hteo bez brata.“ Tako smo došli u Štrbac..."

To što su tamo doživeli normalan um ne može ni da zamisli. Potoci krvi, vrisci očajnih majki, kliberenje časnih sestara dok se mališani muče, utiskuju se neizbrisivo u sećanje.

U dečjem logoru u Sisku deca su sistematski izgladnjivana. Neđa kaže da su deca bila toliko gladna da čak i oko ograde nije bilo trave.

Zlo časnih sestara

DODATAK OBROKU: Časne sestre staklo stavljale u hranu!

U logoru u Sisku časne sestre su stavljale tucano staklo u hranu kao dodatak obroku. Pregladnela deca su to znala, ali glad je bila jača. Mnogi su umirali, Nedeljka je brat spasao: "Imali smo dugačke košulje, brat hranu koju su bacali na zemlju u košulju nagrne, donese mi i kaže: „Ne smeš da jedeš dok ne očistim“. Izbaci velike komade, ali pojedemo sitne. Staklo i dizenterija su učinili svoje, tako da su mi creva visila. To se posle okorilo. Tako me je majka i iznela iz logora. Drugi su umirali..."