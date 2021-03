APSURD PRED PRIMENJI NA FDU! Najmlađoj Mikinoj žrtvi mentor će biti njegova žena?!

Najmlađa devojka koja je samozvanog nastavnika glume Miroslava Miku Aleksića prijavila za seksualno uznemiravanje planira ove godine da polaže prijemni za glumu na Fakultetu dramskih umetnosti. To ne bi bila vest da sledeću klasu budućih glumaca na FDU ne preuzima Biljana Mašić, Aleksićeva supruga.

Glumački svet je prilično mali, pa se većina ljudi iz sveta filma i pozorišta međusobno poznaje. To je doprinelo da čitav slučaj i afera dobiju i neke bizarne momente. Poslednji za koji “Blic” saznaje jeste taj da maloletna devojka koja je hronološki poslednja po sopstvenoj tvrdnji bila Aleksićeva žrtva, ove godine polaže prijemni za FDU. Za to se spremala u Mikinoj školi, a nakon što je doživela zlostavljanje, nastavila je samostalno i uz pomoć starijih glumica.

Ukoliko položi prijemni i upiše glumu, naredne četiri godine, koliko studije traju, Aleksićeva supruga bila bi joj mentor.

- Ona sada ne zna šta da radi. Priznaćete da je ovo potpuno bizarna situacija. Ona je i Mikinu školu upisala zbog prijemnog na FDU, ali se sve završilo prilično tragično. Nastavila je da se sprema i u junu će morati da izađe pred članove komisije i da se pravi da je sve u redu. Ili da misli hoće li biti primljena zbog toga što je prijavila da ju je Aleksić seksualno uznemiravao - kaže izvor blizak maloletnoj devojci.

I tu nije kraj.

Među svedocima Miroslava Aleksića ima i drugih njegovih bivših učenika, pa je pretpostavka da bi i neko iz tog tabora mogao ove godine da pokuša da upiše glumu. Iako je reč o svakako talentovanim mladim ljudima koji se godinama spremaju za FDU, cela ova situacija nije prijatna.

Hipotetički, šta bi se dogodilo ukoliko i maloletna devojka koja ga je prijavila i neko od Aleksićevih svedoka prođe prijemni i upiše FDU? Kako devojka koja je prema sopstvenim tvrdnjama preživela pakao da odlazi na predavanja i vežbe kod Biljane Mašić i da se pravi kako se ništa nije dogodilo?

- Naravno da je problem, ne mogu da zamislim sebe u toj situaciju, nepojmljivo mi je da znam da se bori na toj strani, da veruje da je to što radi ispravno, da je njen suprug nedužan, a ja kao žrtva, kao neko ko ga je prijavio odem, gledam je u oči kao vas ovde - kaže za “Blic” devojka koja je pre manje od mesec dana napunila 18 godina.

Na naše pitanje šta je rešenje, kaže da ga trenutno ne vidi.

- Ja ću se spremati do poslednjeg trenutka, do juna. Ukoliko budem primljena, videću šta ću. Ne mogu da utičem na to. Spremiću se najbolje što mogu u svakom slučaju - navodi devojka koja je prošle nedelje dala veliku ispovest za naš list.

Odgovor sa FDU-a glasi da prof. Biljana Mašić neće biti u komisiji za prijemni.

- Na sednici Katedre za glumu doneta je odluka da će komisija za prijemni ispit na osnovne studije raditi u sastavu: dr um. Srđan J. Karanović, vanr. prof. i šef katedre (predsednik komisije), Dragan Petrović, red. prof., Marija Milenković, red. prof., Branka Pujić, red. prof., i dr Aleksandar Tasković, red. prof. Rezervni članovi komisije su dr Dijana Marković, red. prof., i mr Teodora Stanković, red. prof. - stoji u pisanoj izjavi koja nam je stigla iz kabineta dekana FDU.

Sekretar komisije, kako se navodi, jeste viši umetnički saradnik Pavle Lazić koji će voditi konsultacije za prijemni ispit.

- Profesorka Biljana Mašić, koja trenutno ima studente četvrte godine, od nove školske godine biće šef klase koju komisija bude primila na prijemnom u junu. Prof. Mašić neće biti prisutna na prijemnom ispitu niti će na bilo koji način biti uključena u rad komisije. Kandidat koji bude primljen na prijemnom ima mogućnost da zamrzne svoj status i da, po automatizmu, već od sledeće školske godine započne studije u klasi kod drugog profesora glume - navode u kabinetu dekana i naglašavaju da se to u prošlosti najčešće primenjivalo u slučajevima kada su studenti to zahtevali.

Aleksiću produžen pritvor

Viši sud u Beogradu produžio je u petak pritvor Miroslavu Aleksiću, još jednom do 30 dana. Aleksiću je, kako saznajemo, produžen pritvor zbog bojazni da bi mogao da ponovi krivično delo.Prethodno je samozvanom učitelju glume produžen pritvor zbog sumnje da bi mogao da utiče na svedoke.