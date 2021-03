Kad sam saznala dijagnozu, CEO SVET MI SE SRUŠIO: Hrabra Čačanka pobedila opaku bolest: Kad se borite za život - poraz nije dozvoljen!

Danas se obeležava Nacionali dan borbe protiv raka dojke, na taj način se podstiče još veća pažnja javnosti na raspostranjenost ove maligne bolesti i na značaj unapređenja informisanosti žena o važnosti preventivnih pregleda i njenom ranom otkrivanju.

Ivana Pajović iz Čačka na svojoj koži osetila je koliko je borba sa opakom bolešću teška, ali da je iz nje moguće izaći kao pobednik.

- Kad su mi rekli dijagnozu moj ceo svet se srušio. Prvo što pomislite da vas više nema i da je došao kraj. Ali to nije tako i to nije samo fraza. Plakala sam danima i onda odlučil da se borim. Rekla sam sebi da kao žena od 1.80 neću dospustiti da me uništi nešto veličine 3,5 centimetra, koliki je bio kancer u mom telu. I tako je moja borba za ono što je najvažnije počela, a u pitanju je život i tada zaista nemate šta da izgubite - kaže Ivana.

Ivana nije imala genetsku predispoziciju za dobijanje kancera, ali je shvatila kako su nagomilani stres, konstantna briga i hipersenzibilnost uticali da se teško razboli. Kad je započela terapiju okrenula je poptuno drugi list i sebe po prvi put stavila na prvo mesto.

- Borba je preteška, ali poraz nije dozvoljen. Promenila sam svoj život i navike iz korena. Najveća podrška u svemu tome bila je moja majka. Nakon što sam imala pet operacija i uspela da se donekle izborim sa kancerom dojke, prošlog proleća konstatovan mi je i kancer mekog tkiva, sarkom. Nisam mogla da dozvolim da izgubim nogu i da se na jednoj nozi borim sa dva kancera - rekla je Ivana.

Od ključnog značaja je preventiva i redovan odlazak kod doktora na mamografske preglede, jer izlčečenje je moguće ukoliko se bolest otkrije na vreme.

- Apelujem na sve žene i devojke da i na namjanju promenu na dojkama reaguju i da redovno vrše samopreglede, ali i preglede kod lekara. Ne mora svaka borba biti teška kao moja, ukoliko reagujete na vreme možete proći i lakšim putem - poručuje ova hrabra Čačanka.