DR ŠEKLER NIKAD OŠTRIJE O ANTIVAKSERIMA: Nije prirodno da lekar govori protiv vakcina! Isto kao da govori protiv lekova!

Sve više imamo slučaja gde studenti a i generalno građani odbijaju da se vakcinišu usled širenja laži o štetnosti vakcine od strane lekara i javnih ličnosti.

Povodom toga, mikrobiolog Milanko Šekler je nedavno izjavio da lekarima koji su protiv vakcinacije treba oduzeti dozvolu za rad. Ali kako omogućiti svim ljudima da razumeju, shvate i prihvate vakcinaciju i samu vakcinu, ako su zasuti morem dezinformacija?

- Nemojte mene kao veterinara da svrstavate u ljude koji oduzimaju licence lekara. Ne bih voleo da se to tako tumači, lekari su jedna ugledna profesija. Moja malenkost može samo sa strane da kaže šta misli o nečemu, moje stanovište i mišljenje ne obavezuje nikoga. Po meni, lekari koji rade u zdravstvu, neprirodno je da takav čovek govori protiv vakcinacije, to je isto kao da govori protiv lekova ili antibiotika, Čini mi se da dovođenje u sumnju vakcinu od strane lekara dovodi mnoge ljude u dilemu, voleo bih da oni koji se bave baš tom oblašću, kojima je to specijalizacija kažu svoje mišljenje. Uz dužno poštovanje, ali mišljenje kardiologa, stomatologa, ginekologa, pedijatra o vakcinama i njihovom kvalitetu mi se ne čini normalnim. Ne kažem da on nema pravo na mišljenje, ali ne poznaje dovoljno činjenica i materija da bi pozivao ljude da se ne vakcinišu. Mi moramo da odvojimo profesionalce u okviru zdravstva, nekoga ko se razume u to i treba slušati njihove poruke. - rekao je Šekler.

Podsetimo, kazne za osobe koje iznose ili prenose lažne vesti i time izazivaju paniku ili nered i ometaju sprovođenje odluke državnih organa, preti kažna od šest meseci do tri godine zatvora.