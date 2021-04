KAPACITETI NA PLANINAMA PUNI! Popularne su i zemlje regiona, ali JEDNA DESTINACIJA traženija nego ikada!

Popularne planinske destinacije u Srbiji već su rasprodate za Prvi maj iako su cene nešto više nego inače. Mesta izgleda ima još jedino u inostranstvu, u zemljama okruženja, ali i na egzotičnijim destinacijama poput Egipta ili Dubaia.

U većini hotela i privatnih smeštaja na našim popularnim planinama; Kopaonik, Zlatibor i Divčibare mesta nema, a ko nije na vreme rezervisao krevete, ima dve opcije, ili da pomeri odmor za neki sledeći vikend, a Prvi maj provede u svojoj kući ili da ode na neku turističku destinaciju u inostranstvu.

- Verujem da sada tek nema šanse da se nađe smeštaj u Srbiji. Mi smo ga tražili pre dve nedelje i na kraju smo isplanirali da pomerimo odmor za neki drugi vikend u maju. Na sreću, onda se desilo da su u Hrvatskoj doneli odluku da građani Srbije koji su vakcinisani mogu normalno preći granicu. Odmah sam rezervisala pet dana u Vrsaru. Iskreno, smeštaj nas izađe isto kao da smo rezervisali kod nas neku kućicu u planini, koje su sad barem 30 odsto skuplje za prvomajske praznike. Apartman za nas četvoro je 40 evra dnevno. Više ćemo platiti put koji je duži, ali ne mnogo i to što je Hrvatska generalno nešto skuplja zemllja – izjavila je Minja Atanacković iz Novog Sada.

Naši hotelijeri kažu da su smeštajni kapaciteti uglavnom popunjeni. Cene privatnih smeštaja na Zlatiboru, Divčibarama i Kopaoniku kreću se od 30 do 60 evra po stanu, apartmanu ili brvnari. Cene kreveta u hotelima su nešto skuplje, od 50 pa do više od 100 evra u zavisnosti koliki je ko luksuz spreman da plati. Prateći cene koje su bile tokom aprila i one koje se nude za prvomajske praznike, primeti razlika u rasponu od 10 do 30 odsto, koliko su smeštaju sada skuplji. Na Staroj planini ili Fruškoj gori cene su nešto niže, kućica sa lepim pogledom može se naći i za 20 do 40 evra po danu ali problem je što je i većina tog smeštaja rezervisana. Fruška gora postala je poznata i kao planina koja nudi eksluzivne vile sa bazenima u kojima se dan naplaćuje i po 200 evra.

- Najčešće nam dolaze porodice sa decom, većina smeštaja na Fruškoj gori je rezervisana ali koliko vidim u razgovoru sa kolegama tako je i na Kopaoniku i Zlatiboru. Ljudi žele da iskoriste slobodne dane, željni su putovanja, a situacija sa granicama se stalno menja pa su domaći kapaciteti prvo popunjeni. Cene su podigli većinom oni koji imaju privatan smeštaj, ali ne puno. Znam da se mnogi zgražavaju kad vide cenu soka od 400 dinara na Kopaoniku, ali to je naš najpoznatiji zimski centar, čak i kada pričao o regionu, sa eksluzivnim ugostiteljskim objektima, a i očigledno da postoje ljudi koji to mogu da plate – rekao je Danijel Petković hotelijer iz Novog Sada.

Turističke agencije za Prvi maj nude najčešće aranžmane za Crnu Goru, Hrvatsku, Egipat, Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju i Albaniju. Grčka je od 14. maja otvara vrata za turiste uz uslov ili vakcina ili antitela ili negativan test, ali može da se desi da ove ublažene mere probno budu važile i za prvomajske praznike. No ta odluka još nije doneta. Kako kažu agenti, kada se spoje Prvi maj i Uskrs potražnja za putovanjima zna da opadne i do 50 odsto, jer naši ljudi tradicionalno vole da ovaj verski praznik provedu u krugu porodice.

- Najpopularnija destinacija je Egipat, tu smo rasprodali sva mesta. Popularni su i aranžmani za Crnu Goru, a u ponudi imamo i Albaniju. Pravimo spiskove zainteresovanih i za Grčku, pa ako mere budu ublažene, mi smo spremni.

Ljudi se stalno javljaju i informišu. Destinacije u Srbiji deluju da su popunjene ali je pitanje koliko kapaciteta uopšte može da se popuni zbog poštovanja mera – rekli su iz Viva travel agencije.