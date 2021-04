Dejan Nestorović: Doneta istorijska ekološka odluka u Kragujevcu - prva u Srbiji!

Aktivista i borac za ljudska prava, Dejan Nestorović, član radne ekološke grupe u Skupštini grada Kragujevca, ispred građanskog sektora, koji je inicijator donošenja ekološke odluke prelaska na struju i gas proizvodnih i ugostiteljskih objekata koji su zagađivači vazduha u užem jezgru grada.

- Kragujevac će biti prvi grad u Srbiji, u kojem će, pored očekivanog prelaska toplane na gasne kotlove, krajem godine, biti uvedeno i niz revolucionarnih ekoloških odluka u cilju unapredjenja i zaštite životne sredine i zdravlja ljudi. Zbog javnog nacionalnog interesa i bezbednosti zdravlja stanovništva, Skupština grada Kragujevca donela je revolucionarnu ekološku odluku prelaska na struju i gas svih proizvodnih, industrijskih i ugostiteljskih objekata u užem jezgru grada - kaže za Pink.rs Nestorović i dodaje da je njihova radna grupa imala punu moralnu podršku gradonačelnika Nikole Dašića, uz potpisane peticije stanovnika .

- Zahvalan sam ekološko-pravnom timu Gradske uprave grada Zorici Avramović, Miroslavi Petrović, Milici Jovanović, Danijeli Stanisavljević i Maji Ranković. Ove hrabre žene su danonoćno radile na izradi ove civilizacijske odluke koja ima tursitički i zdravstveni značaj, pored zaštite životne sredine od aerozagadjenja - ističe Nestorović.

Ekološku odluku protiv zagađenja vazduha je podržala i čuvena doktorka onkolog Danica Grujičić.

- Ponosan sam na Nikolu Dašića. On je prvi gradonačelnik sa ekološkom svešću, koji je pokazao veliku odgovornost i spremnost da se nagomilani višedecenijski problemi reše. Ne može više da se diše, a stanovnici zgrada u epicentru, oko Gradske uprave, ne mogu da spavaju noćima od neprijatnih mirisa i zagadjenja koja dolaze iz neadekvatnih ugostiteljskih i industrijskih pekara u samom centru grada. Dosta je bilo monopola i zaradjivanja para na trovanju zdravlja naroda, a to vam odgovorno tvrdim kao jedan od najboljih djaka medicinske škole i sportista! Vreme je za čist i svež vazduh. Majke i sestre nam umiru od karcinoma sa 65 godina, a životni vek građana se smanjio. U Kragujevcu imamo epidemiju kancera, po rečima doktorke Danice Grujičić, a zagadjen vazduh je saveznik i kancera i korone - upozorava naš sagovornik.

Nestorović kaže da će Kragujevac biti prvi grad u Srbiji, koji je doneo ekološku odluku, da se do kraja godine iz centra grada izbaci sva proizvodnja na čvrsta goriva i da se predje na struju i gas.

Takođe, svi ugostiteljski objekti imaće po odluci obavezu da ugrade filtere za prečićavanje neprijatnih mirisa.

Ministarka rudarstva i energetike obećala je subvencije države za sve objekte koji budu prešli na struju i gas, kao i kupovinu nove opreme koja će da zadovolji ekološke standarde i propise.

Takođe, ministarstvo je pripremilo zakon za celu Srbiju, koji je sličan našoj odluci i podrazumeva isto prelazak na struju i gas mnogih idividualnih ložišta i ugostiteljskih objekata.

Počinje beskopromisna borba za čistiji i bolji kvalitet vazduha u Kragujevcu i čitavoj Srbiji.

- Moramo da prihvatimo realnost da je došlo do velikih globalnih klimatskih promena i da su zime sve toplije, a da u Šumadiji mogu i banane i limun da uspevaju, kao i da je vazduh sve sparniji, da nema obilnih padavina u zimskim mesecima, plus aerozagadjenje, zbog čega je vazduh dodatno nepodnošljiv za disanje i to je sve jedan od ključnih faktora rizika za kardiovaskularne i respiratorne bolesti. Svi zajedno moramo kao društvo da radimo na unapređenju čovekove zdravstvene kulture i ekološke svesti. Vreme je za udah - poručio je Dejan Nestorović i izrazio lično uverenje da će gradjani Kragujevca, prvi u Srbiji, disati svežiji i čistiji vazduh u 2021 godini.