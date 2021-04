TREĆA DOZA VAKCINE NEĆE MORATI DA BUDE OD ISTOG PROIZVOĐAČA? Srpski doktor objasnio koliko će trajati imunitet posle nje

Neurobiolog iz San Dijega analizirao podatke o trećoj dozi vakcine.

Treću dozu vakcine protiv korona virusa najverovatnije ćemo morati da primimo u roku od godinu dana, smatra dr Miloš Babić, neurobiolog i molekularni biolog iz San Dijega.

- Dodatna, takozvana buster doza biće neophodna zbog tendencije gubljenja stečenih antitela, ali i zbog neprekidnih mutacija samog korona virusa u nove sojeve - rekao je on.

- Studija koju je objavio 'Fajzer' pokazuje samo mali pad u nivou antitela tokom šest meseci nakon zaraze. Uzimajući u obzir projekciju daljeg pada i smanjenu efikasnost kod novih sojeva, kao i dolazak daljih mutacija, verovatno je da će biti potrebna nakon godinu dana. Ali 'Fajzer' interpretira podatke vrlo konzervativno, oni zapravo izgledaju vrlo dobro, i ja očekujem da će nakon treće doze imunitet trajati mnogo duže, verovatno godinama. Nije sigurno, ostaje da se vidi ali dobro izgleda - rekao je on.

I kineski "Sinofarm", vakcina koju je najviše Srba primilo, takođe će morati da uvede treću dozu.

- Ova treća doza već se daje u Ujedinjenim Arapskim Emiratima kada su titri antitela preniski posle druge doze. Nije jasno da li će 'Sinofarm' pokušati da uzgoji neki od novih sojeva za specifičnu treću dozu vakcine, ili će se prosto dodavati imunitet već postojećom - rekao je dr Babić.

Treća doza, navodi on, neće nužno morati da bude istog proizvođača.

- Verujem da nema razloga za to, čisto imunološki, ali može ih biti i to dobrih sa stanovišta lanca snabdevanja. Ovo je pitanje koje bi bilo bolje postavitit stručnjacima bližim logistici vakcinacije - zaključio je on.