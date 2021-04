RANO JE DA MISLIMO O PRVOM MAJU: Zima u aprilu se nastavlja, a evo kada možemo da očekujemo PRAVO PROLEĆE!

Tek u sredu i četvrtak možemo da očekujemo poboljšanje vremena, ali još će biti suviše rano za odlaganje kišobrana.

Produženoj zimi u aprilu, jutarnjem mrazu i provejavanju snega u nizijama je odzvonilo, ali proleće nam se tek polako i stidljivo prikrada. Pravo, sunčano vreme bez kiše, još nije u najavi, a teško je prognozirati i kakvo nas vreme očekuje za 1. maj -kaže meteorolog Đorđe Đurić.

- Početkom sedmice se nastavlja promenljivo vrmeme, što znači da će biti povremeno kiše i pljuskova, ali i sunčanih perioda. Dakle, biće nešto toplije. Suta i prekosutra nas očekuje temperatura od oko 10 stepeni - kazao je Đurić.

Tek u sredu i četvrtak možemo da očekujemo poboljšanje vremena, ali još će biti suviše rano za odlaganje kišobrana.

- U sredu i četvrtak konačno više sunca, tempetature u skladu s kalendarom, do 20 stepeni. Međutim, u četvrtak uveče stiže novo naoblačenje sa kišom, pa pd petka i subote sledi manje zahlađnenje. To neće biti one jesenje niske temperature, već, ipak, prolećne, a pad će biti od 5 do 7 stepeni - objašnjava meteorolog.

I tu nije kraj preokretima. Nema stabilizacije vremena na vidiku ni od idućeg ponedeljka. Ipak, neće biti hladno kao proteklog vikenda, temperature će biti prolećne, ali biće friško i nestabilno.

- Još je sve pod znakom pitanja za 1. maj - ističe Đurić.

I tako ćemo iz kišnog aprila zakoračiti u maj i jun, koji su, inače, uobičajeni meseci sa najvećom količinom padavina. To su topli meseci, ali padavine su pljuskovite. To su oni dani kada nam se u toku jednog popodneva poplave ulice, a sutradan kao da ništa od toga nije bilo.

- To je vreme kao na Maldivima. Tamo imate letnje kišne dane i to je topliji deo godine. A zima im je hladniji deo godine, sa temperaturama od oko 25 stepeni - priča Đurić.

Opis vremena za maj i jun, naravno, nije prognoza, već nešto što se ponavlja iz godine u godinu. Nažalost, to znači i poplave, koje su poslednjih godina čini se, sve učestalije.