POTOP SE NASTAVLJA! Meteorolog objasnio kada ćemo konačno moći da UŽIVAMO U SUNCU: Ne odlažite KIŠOBRANE!

Narednih dana ne izlazite bez kišobrana.

Meteorolog Đorđe Đurić naveo je da nas tokom nedelje očekuje veoma promenljivo vreme. Nakon grmljavinskih nepogoda koje su se dogodile u popodnevnim satima, ističe da nas slično vreme očekuje sve do vikenda, uz temperature koje će pojedinim danima biti čak i ispod proseka.

"Srbija je danas pod uticajem ciklona, pa je vazdušni pritisak snižen i ima idealnih uslova za stvaranje oblačnosti i padavina. Posle podne i pred kraj dana očekuje se veoma izražena i nestabilnost, pa će širom Srbije biti pljuskova sa grmljavinom. Kako će atmosfera biti veoma nestabilna, biće uslova za lokalne grmljavinske nepogode sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. Lokalno može pasti od 20 do 30 mm kiše po kvadratnom metru, lokalno i više.

U utorak u većem delu Srbije biće sunčano, uz umeren do jak severozapadni vetar, krajem dana u slabljenju. Samo će u toku jutra na jugu i istoku Srbije biti oblačnije, ponegde sa kišom. Maksimalna temperatura od 20 do 24°C, u Beogradu do 22°C.

U sredu naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok će na jugu i istoku veći deo dana biti suvo sa sunčanim intervalima. Maksimalna temperatura od 14°C na severozapadu do 23°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 16°C. Posle podne vetar će biti u skretanju na jak severozapadni, a pogoršanje vremena tokom srede biće uslovljeno prodorom hladnog fronta. Uz prodor hladnog fronta pored kiše, biće pljuskova sa grmljavinom, ali se ne očekuju da oni budu izraženi i da budu praćeni grmljavinskim nepogodama kao tokom ponedeljka, tako da će ih biti lokalno. U četvrtak nas očekuje uticaj visinske doline, čija će osa preći preko našeg područja", naveo je Đurić.

Kako je istakao, u četvrtak nas takođe očekuje promenljivo oblačno, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom posle podne i uveče. Biće i dalje relativno sveže za ovo doba godine. Maksimalna temperatura biće od 16 do 20°C, u Beogradu do 17°C, kao i da će slična situacija biti i u petak.

"U petak umereno do pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Pre podne u severnim, a posle podne i uveče i u ostalim predelima očekuje se razvedravanje i to će biti uvod u stabilizaciju tokom vikenda. Inače, u četvrtak i petak duvaće jak severozapadni vetar, u petak krajem dana u slabljenju.

U subotu sunčano i toplije. Maksimalna temperatura od 20 do 25°C, u Beogradu do 23°C. U nedelju još toplije, ali uz više oblačnosti. Maksimalna temperatura biće od 23 do 27°C, u Beogradu do 25°C. Tokom vikenda vetar će biti veoma slab", naveo je Đutić.

Napomenuo je da je inače prosečna maksimalna temperatura za ovaj deo maja je od 21 do 25°C, tako da se tokom ove sedmice očekuju oscilacije i odstupanja od prosečnih vrednosti, pa će sredinom sedmice biti za oko 5 stepeni hladnije od proseka.