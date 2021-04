OVO ĆE MNOGE OBRADOVATI! Pred predstojeće praznike, cene mesa nikad niže!

Cene mesa u domaćim trgovinama su u padu i dok to može da raduje potrošače, stočari u Srbiji trpe ozbiljne posledice zbog istorijski niskih cena jagnjadi i prasadi, a stanje se po procenama stručnjaka neće popraviti ni za predstojeće praznike zbog restriktivnih epidemioloških mera.

U vreme kada treba da imaju najbolju prodajnu, cene jagnjadi na srpskim pijacama su na istorijskom minimum, niže čak nego u februaru i martu, uz slabu ili prosečnu ponudu, i kreću se od 200 do 250 dinara za kilogram žive vage.

- April je period godine kada zbog vaskršnjih praznika i velike krsne slave Đurđevdan, jagnjad treba da imaju najbolju moguću cenu i ona bi, uzimajući u obzir sve parametre, trebala da bude od 50 do 80 dinara viša nego što jeste. Ovog aprila, međutim, imamo najnižu cenu u istoriji ovčarstva, a do koje mere je ova grana stočarstva ugrožena svedoči i to što i pored ovakve cene nema tražnje i kupovine – kaže za medije Radosav Vujić, doktor stočarstva iz Poljoprivredne savetodavne i stručne službe.

Kako kaže, ništa bolja situacija nije ni sa prasadima, čija je cena od 180 do 220 dinara za kilogram, zavisno od telesne mase, takođe niža nego prethodnog meseca, uz takođe slabu tražnju. Cena junadi od 2,1 evra kilogram, pak, nešto je viša, ali Vujić ističe da je “i to ispod cene za ovo doba godine”.

- Sve ovo pokazuje koliko je pandemija korona virusa zadala ozbiljne udarce stočarstvu. Ne rade restorani, kafane i hoteli, nema proslava i sve je to dovelo do survavanja cena. Ne verujem da će se situacija ni sa prodajom ni sa cenama, s obzirom na restriktivne epidemiološke mere koje važe, popraviti za Vaskras i Đurđevdan. Očekuje nas isto proleće kao i lane, što stočare drugu godinu za redom stavlja u težak položaj. Stočni fond je ugrožen, pogotovo kod ovčara gde je tržište najviše suženo, a pre pandemije smo imali i malu hiperprodukciju jagnjećeg mesa, pošto su domaćinstva koja su imala dve do tri krave, prešla da drže po 15 ili 20 ovaca – upozorava naš sagovornik.

Pad cena žive vage stoke u otkupu i na pijacama uzrokovao je niže cene mesa u marketima i mesarama. Dok je kilogram junećeg buta do pre par sedmica dostizao gotovo 800 dinara, sada može da se nađe za 700 ili 750 dinara, što je najčešća cena. Svinjsko meso je sa 500 dinara za kilogram buta pala na 440 do 460, ali se na akcijama može naći i za 370 dinara. Jagnjeće meso, konačno, takođe beleži pad cene od 50 dinara u proseku i najčešće se prodaje za 600 dinara kilogram.

- Mesari, prerađivači i trgovci su uvideli da je ovo, sa ovakvom ponudom i tako niskim prometom, jednostavno neodrživo stanje i morali su umanje maržu između njih i proizvođača i konačno da snize cene. Naravno, to potrošača stavlja u povoljniji položaj – zaključuje dr Radosav Vujić.

Inače, cena svinjskog mesa koje je najzastupljenije u prodaji, pada i širom Evrope još od prošlog leta. Naime, zaraza korona virusom pogodila je u najvećoj meri radnike u najvećim nemačkim i holandskim klanicama, zbog čega je i najveći kupac Kina prekinula da uvozi meso iz ovih zemalja. Cene svinjetine u EU zbog toga je na godišnjem nivou pala za 9,5 odsto, a procene agroekonomista su da bi pad u narednom periodu mogao da bude daleko veći zbog ograničenog prometa i kupovine u većini država