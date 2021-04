NE VODITE DECU U VRTIĆ S OVIM SIMPTOMIMA: Korona kao da je promenila oblik i krenula ka najmlađima! Poznati doktor ima važnu poruku za roditelje!

S novim britanskim sojom korona virusa klinička slika dece se približava onoj kod odraslih, upozorio je pedijatar Saša Milićević. Ukazao je da su simptomi kod alergije i koronavirusa slični i da će tu trebati velika veština lekara, da utvrde da li je alergija ili ne.

Nažalost korona ne jenjava, kao da je sada promenila oblik i krenula prema deci.

Doktor Saša Milićević to primećuje i prema broju malih pacijenata u ambulanti, a i prema broju dece koja leže u bolnicama pa čak i prema tragičnom ishodu ovih dana.

Istakao je da je očigledno da su deca postala osetljivija nego što se to činilo u početku.

Novi britanski soj ima veći afinitet prema receptorima koji se nalaze u dečijem organizmu. Očigledno je da se deca više zaražavaju, kao da su izgubila malo onu prednost koju su imala kada je bio onaj prethodni soj, kada smo se čudili na koji način deca to bolje podnose - naveo je Milićević.

Naglasio je da je veći broj dece pacijenata nego što je bilo ranije i to je ono čega su se pribojavali.

Na sreću to su, kaže, još uvek pacijenti koji na pregledima imaju blažu kliničku sliku. Međutim, ako se uporedi sa slikom od početka pandemije onda su tu, ipak, učestalije upale pluća i zahvaćenost bilo kog drugog organa.

Klinička slika se približava onoj kod odraslih

Upozorio je da se s novim sojom virusa klinička slika dece približava onoj kod odraslih. Deca sada deca imaju malo više dijareju, promene na koži:

Ako roditelji primete da dete ima temperaturu, kašljuca, ako ga boli glava ili ako dan, dva slabije jede, da je neraspoloženo, onda je to znak da mora da se malo više obrati pažnja, a pogotovo ako ima epidemiološki podatak da je neko u porodici trenutno bolestan od kovida ili da je dete bilo na nekom rođendanu ili negde gde je neko zaražen. Onda mora da se vodi računa i takvo dete ne bi trebalo voditi u vrtić ni u školu - rekao je Milićević.

Ukazao je da to ne znači da se odmah radi o kovidu, već da to može da bude i neka banalna infekcija, alergija. To može, objasnio je Milićević i zbuniti roditelje, onaj ko je prošle godine imao alergiju, verovatno će i sada imati.

Kakav je protokol lečenja dece

Naveo je da je protokol lečenja kod odraslih i dece veoma sličan, to su slični lekovi, antibiotici koji sprečavaju komplikacije, lekovi za skidanje temperature. Neophodno je da se malo više obrati pažnja na nadoknadu tečnosti, elektrolita.

Praktično lek koji direktno deluje na virus još uvek ne postoji, tako da sve ovo što mi dajemo je da sprečimo taj kovid virus da izazove komplikacije u organizmu, a imunitet će ga savladati. Korona ne mora uvek biti praćena temperaturom, kao što ima pacijenata koji uopšte ne gube ni ukus ni miris - navodi Milićević.

Preporučuje da bi deci trebalo davati suplemente u jednoj razumnoj meri. Najbolji su vitamini, tu su važni selen, cink, dobar je bakar. Roditelji, smatra, nekad iz najbolje namere malo preteraju, zato se treba konsultovati s pedijatrom. Takođe, deca moraju da uzimaju kvalitetnu ishranu, voće i povrće, da dovoljno spavaju da bi se taj imunitet održao, savetuje Milićević.

Kako razlikovati alergiju od korone

Milićević ukazuje da su simptomi kod alergije i koronavirusa slični, ako neko počne da kašlje, curenje nosa, crvene oči, apsolutni su simptomi alergije.

Temperature može da bude, ali i ne mora, kao i malaksalost, pogotovo taj ukus i miris kod dece nije nešto posebno bio izražen, a sada i kod odraslih ne mora da postoji.

Tako da će tu trebati velika veština lekara, a oni je poseduju, da utvrde da li je alergija ili ne. Tu može i krvna slika da pomogne kao i epidemiološki podatak da li su bili u kontaktu s nekim koje zaražen. Uvek mora da postoji oprez jer i onaj ko ima alergiju može da dobije korona virus - zaključio je dr Saša Milićević.