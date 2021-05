Zahtevi građana za izdavanje putnih isprava zagušili policijske šaltere: EVO KADA MOŽETE OČEKIVATI NOVE PASOŠE!

Epidemija kovida 19 i prošlogodišnje odlaganje putovanja napravilo je usko grlo na šalterima MUP Srbije, gde poslednjih dana vladaju gužve za izdavanje novih putnih isprava. Veliki broj građana, koji su za dokumenta aplicirali preko portala e-uprava, zavisno od mesta prebivališta, dobili su termin tek sledećeg meseca, a nije malo ni onih koji čekaju šalterski raspored za jul.

Gužve pred "šuberima" policijskih uprava objašnjavaju se jednogodišnjom pauzom u putovanjima, ali i običajem da se administrativni poslovi završavaju u "cajtnotu" pred sezonu godišnjih odmora.

Pojedinim građanima isteklo je važenje putne isprave, pa su pohitali po novu. Termini za onlajn zakazivanje gotovo da su popunjeni u svim policijskim stanicama, pa mnogi se odlučuju da stanu u red i predaju zahtev. Sajt e-uprave, preko koga se zakazuje, i u ponedeljak je bio gotovo zagušen, a slobodan je tek poneki termin.

- Moguće je izvaditi novi pasoš i kada stari važi još najduže šest meseci, naravno ukoliko nije popunjen - kažu nam u Upravi za upravne poslove MUP Srbije. - U takvoj situaciji zahtev se prima odmah bez obzira na rok važenja putne isprave.

Sa najavama da će ovog leta naši građani moći da stignu do željenih turističkih destinacija, sa sertifikatom o vakcinaciji ili PCR testom, mnogi su shvatili da su im pasoši, lične karte ili vozačke dozvole, davno istekli i da su im potrebne nove isprave.

Zahteve za izdavanje dokumenata građani mogu da podnesu na područnim policijskim stanicama, gde imaju prijavljeno prebivalište, a u Beogradu im je to omogućeno na svakoj od 17 opština.

U ovom trenutku najmanje su gužve u prigradskim stanicama policije - Obrenovcu, Mladenovcu, Lazarevcu, Sopotu, Barajevu, Grockoj i Surčinu.

- Većina šaltera za primanje zahteva za pasoše i lične karte radi od 8 do 19.30 - kažu u policijskim stanicama. - Kako se leto približilo produženo je radno vreme šaltera u LJermontovljevoj ulici. Zahtevi mogu da se predaju i subotom od 7.30 do 20.00, a nedeljom od 7.30 do 15.30.

U PU u Novom Sadu, u Bulevaru kralja Petra broj 11, građani mogu da podnose zahteve od 7 do 21 čas. U ovoj policijskoj ispostavi građani će moći i elektronski da zakažu termin.

- MUP će, kao i do sada, radno vreme prilagođavati potrebama građana - poručuju iz srpske policije.

ROKOVI KRAĆI KAD JE HITNO

Nova putna isprava košta 4.200 dinara. U roku od mesec dana nadležni organ, koji je primio zahtev, dužan je da izda pasoš. Taj rok je, međutim, u praksi mnogo kraći i građani do pasoša dolaze posle samo desetak dana. Do putne isprave, međutim, može da se dođe i za 48 sati, u hitnim slučajevima.