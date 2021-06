STIŽE NAM PRAVA AFRIČKA VRELINA! Spremite se za tropski talas, meteorolog Đorđe Đurić saopštio detaljnu prognozu

Predah od ovog ekstremno tropskog talasa stiže već narednog vikenda.

Leto i kalendarski stiže za dva dana, a sa njim i prvi tropski talas ove godine. U Srbiji sledeće nedelje i do 37-38 stepeni, a u regionu i preko 40 - napisao je na svom Fejsbuk profilu meteorolog Đorđe Đurić.

Premda je i ovaj vikend topao, vreme je nestabilno. Srbija se nalazi između dva sistema - uslovno rečeno "vrelog" i "kišnog".

Ovog vikenda i u ponedeljak biće centar visinskog ciklona, odgovornog za jake oblačne sisteme sa grmljavinom širom Rumunije, Moldavije, Bugarske i severoistočne Grčke, a preko ovih prostora je relativno svež. Očekuje nas istovremeni protok vlage sa istoka i severoistoka, ali i tok vrelog vazduha sa jugozapada i sa Mediterana, koji će biti "oroz" za pojavu grmljavine i nepogoda. Istočni i jugoistočni deo Balkanskog poluostrva uticaće na visinski ciklon sa istoka, uz veoma nestabilno vreme. Na području Rumunije, Bugarske i Moldavije može pasti sa 50 na 100 mm kiše po kvadratnom metru, lokalno i više, tako da može biti problema sa poplavama i bujicama, posebno u području Crnog mora. Zapadni i jugozapadni deo Balkana pod uticajem toplog i stabilnog vazduha sa jugozapada, sa temperaturama preko 35 ℃. Srbija će ovog vikenda biti između ova dva sistema, zbog čega vrela vazdušna masa nastavlja da zaobilazi nas i struju zapadnije od n biće centar visinskog ciklona, odgovornog za jake oblačne sisteme sa grmljavinom širom Rumunije, Moldavije, Bugarske i severoistočne Grčke, a preko ovih prostora je relativno svež. Očekuje nas istovremeni protok vlage sa istoka i severoistoka, ali i tok vrelog vazduha sa jugozapada i sa Mediterana, koji će biti "oroz" za pojavu grmljavine i nepogoda. Istočni i jugoistočni deo Balkanskog poluostrva uticaće na visinski ciklon sa istoka, uz veoma nestabilno vreme. Na području Rumunije, Bugarske i Moldavije može pasti sa 50 na 100 mm kiše po kvadratnom metru, lokalno i više, tako da može biti problema sa poplavama i bujicama, posebno u području Crnog mora. Zapadni i jugozapadni deo Balkana pod uticajem toplog i stabilnog vazduha sa jugozapada, sa temperaturama preko 35 ℃. Srbija će ovog vikenda biti između ova dva sistema, zbog čega vrela vazdušna masa nastavlja da zaobilazi nas i struju zapadnije od nas, dok su istok i jugoistok Srbije pod uticajem vazdušnih masa sa istoka i Crnog mora

Srbija je danas pod uticajem tople vazdušne mase sa jugozapada, koja svojom glavninom struji zapadnije od nas ka centralnoj Evropi, pa otud da je u Vojvodini i na zapadu Srbije najtoplije, uz temperature preko 30°C. Istovremeno, veći deo Srbije je pod uticajem visinskog ciklona, čiji se centar nalazi nad istokom Balkana. On uslovljava relativno sveže vreme nad jugoistokom Srbije i istokom Balkana, a uslovljva i dotok vlage sa Crnog mora.

Dakle, kako je Srbija pod uticajem tople vazdušne mase sa jugozapada, a ima dotoka vlage sa Crnog mora, u toku poslepodneva očekuju se pljuskovi sa grmljavinom, a ima idealnih uslova i za grmljavinske oluje sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima.

Kako navodi, od ponedeljka imamo dalji tok vrućeg vazduha sa jugozapada, ali se u sred dana i popodne očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom i nepogodama.

Maksimalna temperatura biće od 30 stepeni Celzijusa, u jugoistočnoj Srbiji do 35 ℃ na severozapadu Srbije i u Beogradu. Od utorka imaćemo uticaj grebena sa jugozapada, uz protok čak i vrelih ali veoma suvih vazdušnih masa iz severne Afrike, uz slabljenje i nestajanje uticaja visinskog ciklona sa istoka i kreće se na jugoistok iznad Egejskog mora. Iznad zapadne Evrope i Atlantika nalaziće se ciklon, koji će dodatno uslovljavati protok vrele vazdušne mase u jugozapadnoj visinskoj struji od severne Afrike preko našeg područja i Srbije sve do istočne i severoistočne Evrope

To znači i afričke vreline na samom početku leta.

- U ovoj sinoptičkoj situaciji od utorka je svetlo i vruće u svim delovima Srbije. Vrhunac prvog ovogodišnjeg toplotnog talasa biće sredinom sledeće nedelje. Maksimalna temperatura u utorak od 32 do 37℃, u Beogradu do 36℃ . Najtoplije će biti u sredu i četvrtak i maksimalna temperatura biće u mnogim područjima iznad 35℃, negde do 37-38℃, a u Beogradu do 36-37 ℃ - ističe poznati meteorolog.

Narednih dana, posebno sledeće nedelje u Beogradu, ali i u mnogim drugim gradovima, ali i na severu Srbije i u Vojvodini, dodaje, očekuju se tropske noći, što znači da minimalna temperatura tokom noći i jutra neće pasti ispod 20 stepeni Celzijusa.

