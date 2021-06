KADA OVO PROČITATE, VIŠE NEĆETE ŽELETI DA ZAHLADI I PADNE KIŠA: Nedeljko Todorović otkrio šta će nam večeras napraviti najveći problem

Najavljeno malo zahlađenje.

Meteorolog Nedeljko Todorović govorio je večeras o blagom zahlađenju koje nas čeka narednih dana, ali i problemu koji dolazi pred kišu.

- Sutra nam sledi zahlađenje, biće možda 32 stepena, to je ipak malo zahlađenje. Nije neobično da postoje odstupanja od najave. Za danas smo najavili pljuskove, ali samo je jedan kraj zahvatio Beograd. Pred kišu, komarci mnogo više ujedaju. Za vikend nas očekuje oko 30 stepeni, a početkom jula novo osveženje, veća verovatnoća za pljuskove i grmljavinu, dakle od 28 do 32 stepena recimo. Ovo leto generalno biće toplije nego prethodnih godina, to sam i najavio ranije - rekao je Todorović.