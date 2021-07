TEHNIČKI PREGLEDI POSKUPELI I DO 30 EVRA: U jednom danu zatvorila se čak trećina servisa!

Cene tehničkih pregleda do sada su se kretale u okvirima od 2.000 do 4.000 dinara, ali je do odstupanja došlo ove nedelje kada je na snagu stupila puna primena Pravilnika o tehničkim pregledima.

Ko je s početkom ove nedelje morao na tehnički pregled automobila, taj je debelo udaren po džepu!

Naime, od ove nedelje i zvanično je počela puna primena Pravilnika o tehničkim pregledima koja, između ostalog, podrazumeva i snimanje čitavog toka kontrole.

Zbog nespremnosti da na ovaj način nastave sa radom, pojedini centri za tehnički pregled morali su da stave katanac na vrata, pa ih je 1.200 koliko ih je radilo pre primene Zakona, 6. juna radilo samo 800!

To je one koji su imali uslove za rad navelo da podignu cene, pa su neki građani preglede, umesto standardnih 3,4 hiljade dinara, plaćali i do 70 evra. Tehnički pregledi preko noći su poskupeli uz opravdanje servisa da će sada, zbog novih propisa, moći da pregledaju još manje vozila nego ranije i da razliku u novcu negde moraju da nadoknade.

Vlada Marinković, predsednik Nacionalne Asocijacije Tehničkih pregleda rekao je da obustava rada nekih servisa nije nešto što iznenađuje.

- Ovaj kolaps desio se jer se mnogi nisu uhodali. U danu se sa fotografisanja prešlo na snimanje pregleda vozila. Ovo juče ipak je bila velika promena. Neki nisu nabavili kamere, neki nisu okrečili, neki se možda nisu snašli sa opremom. Tako je nedostatak linija izazvao skok cena, ali verujem da će vrlo brzo sve doći na svoje i da je ovo samo trenutna reakcija tržišta - rekao je on apelujući na ljude da na tehnički pregled dovode isključivo ispravna vozila jer se na pregledima ne tolerišu neispravni žmigavci, zadnji neispravni brisači, izduvane gume - jer kameri ništa ne može da promakne.

Podsećamo, po Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, Vlada je ranije trebalo da odredi najnižu i najvišu cenu tehničkog pregleda vozila, na predlog MUP-a, a po pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za trgovinu. MUP je još u leto 2018. saopštio da će predložiti cene u rasponu od 2.000 do 4.000 dinara, ali Ministarstvo trgovine taj pravilnik nikada nije donelo.

Ipak, cene tehničkih pregleda do sada su se kretale u tim okvirima, a do odstupanja je došlo tek ove nedelje.