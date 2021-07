ŽESTOKI TALAS KOVIDA STIŽE U SEPTEMBRU? Uprkos prividnom miru, sve više pokazatelja da bi epidemiološka situacija mogla da se pogorša

Četvrti talas virusa korona je, sudeći prema trenutnoj situaciji, neizbežan.

Pitanje je samo da li će izbiti na jesen ili čak - dosta ranije. Broj novozaraženih danima ne opada, dok vakcinacija stagnira. Ipak, uprkos zatišju, sve je više pokazatelja da će veoma brzo stići novi udar zaraze koji bi lako mogao da otvori novi čin epidemijske drame.

Da je situacija zabrinjavajuća upozorio je u sredu i predsednik Srbije Aleksadar Vučić. Novi udar korone, kako kaže, država dočekuje - spremno.

- Plašim se da ćemo i pre jeseni imati teško pogoršanje, moguće već tokom leta. Bićemo spremni. Gradimo kovid-bolnicu i u Novom Sadu i imamo sve potrebne lekove. Nemamo problem ni sa mašinama, ni sa ljudskim, ni bolničkim kapacitetima - rekao je predsednik.

Koliko će novi talas da poveća broj novoinficiranih stručnjaci zasad nisu složni u procenama. Prema rečima dr Predraga Kona, epidemiologa i člana Kriznog štaba, taj broj bi mogao da ide do hiljadu dnevno, dok virusolog i mikrobiolog Veterinarskog instituta u Kraljevu Milanko Šekler procenjuje da može da dostigne čak i četiri hiljade!

- Teško je to proceniti - kaže za "Novosti" prof. dr Branislav Tiodorović, epidemiolog. - Međutim, trebalo bi da budemo svesni da mi već sada imamo više novoinficiranih nego što to pokazuju potvrđeni slučajevi, samo su kliničke slike blage pa se ljudi ne testiraju.

Ipak, Tiodorović smatra da novi talas ne bi trebalo očekivati pre septembra:

- Tokom leta ćemo biti mirni, ali kad počnu škole da rade i kada se završe godišnji odmori, pa se ljudi vrate na posao, počeće da raste broj zaraženih. Dakle, od septembra možemo da očekujemo pogoršanje situacije, a koliko je ozbiljno videće se u oktobru.

Prema najavama, do oktobra bi trebalo da bude gotova i kovid-bolnica u Novom Sadu, u kojoj je planirano do 700 postelja, što sa ustanovama u Kruševcu i Batajnici obuhvata ukupno dve hiljade bolničkih mesta.

- Spremni smo da se vratimo u kovid-režim ako to bude neophodno - kaže dr Dragoš Stojanović, direktor KBC Zemun. - Nadam se da do toga ipak neće doći, jer tek smo počeli da zbrinjavamo brojne hirurške i onkološke pacijente, pa nam je bolnica skoro puna. Ne bi bilo dobro da opet moramo da ih otpuštamo.

Osim bolničkih kreveta, i lekova protiv virusa ima dovoljno, uključujući i retke i skupe medikamente. Među njima je i "bamlanivimab", koji je Srbija među prvima nabavila, a koji je EU ocenila kao vrhunski lek protiv korone.

Sa tim se slaže i prof. dr Slobodan Janković, farmakolog UKC Kragujevac:

- Na lek "bamlanivimab" nisu zabeležene neželjene reakcije. Imamo ga i dalje na raspologanju i primenjivaćemo ga kod hronično obolelih kako ne bi razvili tešku kliničku sliku.

Ali stručnjaci ističu da je najbolja i jedina trajna zaštita od kovida vakcinacija. Prema najnovijim podacima, dato je 2,7 miliona prvih doza vakcine i 2,6 drugih doza.

- To nije dovoljno - jasan je profesor Tiodorović. - Za kolektivni imunitet potrebno je da bude od 65 do 70 odsto vakcinisanih, a trenutno smo na oko 50 procenata. Posebno brine što je radno aktivno stanovništvo, ljudi stari od 25 do 55 godina, vakcinisano svega 40 odsto. To mora što pre da se popravi.

Broj vakcinisanih najmanji je među mladima, iako su oni najviše na meti posebno opasnog delta soja. Procenjuje se da je među njima imunizovano svega 17 odsto.

- Trenutno nema nijednog zainteresovanog studenta za vakcinaciju - rekla je rektorka Univerziteta Ivanka Popović. - Najavljeni novi talas mogao bi da ugrozi septembarski ispitni rok, odnosno postoje uslovi da četvrti semestar bude u onlajn formatu.

Da je strah opravdan svedoče i primeri država koje su već uvele i treću dozu vakcine.

- Da će biti treće doze i kod nas, to je sigurno - ističe i Tiodorović. - Ne znamo samo kad će se to dogoditi, zavisi od rezultata studija koje se sprovode u svetu. Pratimo kako napreduju studije i preporuke Svetske zdravstvene organizacije.

Virusolog dr Ana Gligić, međutim, kaže da je za treću dozu - još prerano.

- Vakcinu protiv korone dajemo tek šest meseci. Potrebna su ozbiljna istraživanja koja bi potvrdila da je treća doza zaista neophodna. Dve doze su sasvim dovoljne i one dokazano stvaraju imunitet, samo je pitanje da li postoje metode kojima možemo da ga izmerimo. Tek kada budemo imali 70 odsto vakcinisanih, a epidemiološka situacija ostane nepovoljna, onda bi trebalo razmatrati primenu i treće doze.

STAGNACIJA

Broj inficiranih koronom povećava se u gotovo svim evropskim zemljama i to nakon dva meseca kontinuiranog pada. Kod nas se još uvek beleži stagnacija. U poslednja 24 časa u Srbiji je registovano 103 novozaraženih, a dva pacijenta su podlegla. Na respiratorima je deset obolelih.

MOGUĆE MEŠANJE VAKCINA

Najnovija naučna saznanja upućuju da do boljeg imuniteta dovodi i mešanje vakcina. Nije isključeno da će i naši građani primati miksovana cepiva.

- Zasad ne postoji zvaničan stav o tome, ali tako nešto je svakako moguće - rekao je Tiodorović. - Znam da se razmatra kombinacija "fajzer" i "astrazeneke". U Rusiji se takođe razmatraju kombinacije, ali to niko nije objavio zvanično.