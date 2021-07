NE IZLAZITE BEZ KIŠOBRANA: Pre podne oblačno sa kišom - temperatura do 28 stepeni!

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a više padavina se očekuje u prvom delu dana.

Od podneva na severu, a do kraja dana i u ostalim krajevima prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti.

Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 20 C, najviša od 24 do 28 C, saopštio je Republički hidrometerološki zavod.

U Beogradu ujutro i pre podne pretežno oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Sredinom dana prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti.



Vetar slab severozapadni. Najniža temperatura 19 C, a najviša 26 °C.

Izgledi vremena za sedam dana - do 27. jula:

Pretežno sunčano. U planinskim predelima ponegde popodnevni kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

Do subote temperatura bez bitnije promene, a zatim u porastu.

Autor: