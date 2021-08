ODLIČNE VESTI! Ministar Mali najavio na Pinku: Minimalac ide na preko 35.000 dinara! (VIDEO)

Ministar finansija Siniša Mali rekao je da će predlog biti da se minimalna zarada poveća za 9,4 odsto. To znači da će sa sadašnjih 32.022 dinara, minimalac u Srbiji biti preko 35.000 dinara. Kako je najavio, o tom povećanju se razmišlja od 1. januara sledeće godine. Mali rekao je danas da će deficit Srbije do kraja godine biti mnogo manji nego projektovan.

- Onda nam kažu – oni to rade zbog izbora. A koji su to izbori ove godine, koji su bili u januaru kada smo povećali plate i penzije - upitao je on.

Govorio je i o pomoći penzionerima od 20.000 dinara koju je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Idemo sa povećanjem penzija. I ove godine penzije su rasle 5,9 odsto uprkos pandemiji, a rasle su i prošle godine. To je naša kontinuirana politika. Plate u javnom sektoru su takođe rasle.

Ministar je čestitao građanima Srbije na rezultatima koji je zemlja postigla u prvih sedam meseci ove godine.

Istakao je da pandemija virusa korona i dalje traje i da smo, uprkos tome, i u junu i u julu imali suficit u budžetu.

- Ukupno oko 60 milijardi dinara - naveo je Mali i istakao da smo planirali minus od 198 milijardi dinara, a da na kraju jula imamo minus od samo 38,5 milijardi.

- Bolji rezultat za 160 milijardi dinara - rekao je ministar i objasnio da su prihodi bolji, "ekonomija radi, novac se vrti, ima više investitora".

- Svaka industrijska grana pokazuje rast i veoma smo zadovoljni time.

On je rekao i da se "nikada više nije gradilo u Srbiji", da se investira u auto-puteve, bolnice kako bi naša deca imala bolju budućnost.