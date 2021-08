PAKAO U SRBIJI! Ranom zorom izdato NOVO UPOZORENJE, upaljen i meteo alarm: Najavljene visoke temperature - pojačana opasnost od požara! (FOTO)

Maksimalna dnevna temperatura u pojedinim mestima iznosiće 34 stepena Celzijusa.

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar će biti slab, promenljiv, na planinama umeren, povremeno jak, severoistočni.

Jutarnja temperatura od 13 do 20 stepeni C, najviša dnevna od 33 do 35 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab, južnih pravaca. Jutarnja temperatura od 17 do 20 C, najviša dnevna oko 34 C.

Na snazi upozorenje meteorologa:

Jutros u 5 sati izdato je i upozorenje na visoku temperaturu koje važni za celu teritoriju Srbije i to do 17. avgusta.

Kako se navodi u upozorenju sa sajta RHMZ-a, na području Srbije biće veoma toplo, danas lokalno oko 35 °C, a sutra i prekosutra u većini mesta od 35 do 37 °C. U utorak će se samo na jugu i jugoistoku zemlje zadržati veoma toplo sa najvišom temperaturom oko 36 °C.

Na snazi je i narandžasti meteo alarm.

Upozorenje: Povećana je opasnost od požara.

Vreme narednih dana:

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji se do ponedeljka očekuje pretežno sunčano i natprosečno toplo sa najvišom temperaturom u većini mesta od 35 do 37 C.

Zahlađenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom koje će u utorak ujutru i pre podne zahvatiti severne i zapadne predele Srbije, do kraja dana i u sredu ujutru i pre podne će se proširiti i na ostale krajeve.

U sredu sredinom dana postepeno razvedravanje, a zatim do kraja perioda pretežno sunčano. Temperatura u manjem porastu, ali u okviru prosečnih vrednosti za ovo doba godine.

