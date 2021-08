UZ NAJVIŠE DRŽAVNE I VOJNE POČASTI - Na Oplencu obeležena stogodišnjica smrti Kralja Petra Prvog

Stogodišnjica smrti Kralja Petra I Karađorđevića obeležena je uz najviše državne i vojne počasti u njegovoj zadužbini na Oplencu.

Memorijalna ceremonija počela je Svetom arhijerejskom liturgijom u Crkvi Svetog Đorđa, koju je služiopatrijarh srpski Porfirije uz sasluženje episkopa šumadijskog G. Jovana, Episkopa niškog G. Arsenija, Episkopa braničevskog G.Ignatija i pređašnjeg Episkopa kanadskog G.Georgija, nakon čega su položeni venci na grob Kralja Petra I. Program obeležavanja stogodišnjice upotpunjen je izložbom kraljevih relikvija i znamenja u „Petrovoj kući“.

Pored članova Kraljevske porodice, memorijalnom programu prisustvovali su predstavnici VladeSrbije, izaslanica predsednika Aleksandra Vučića, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević, izaslanik predsednice Republike Srpske Željke Cvijanović pomoćnik ministra za boračko-invalidsku zaštitu i zaštitu civilnih žrtava rata Radomir Graonić, izaslanici Vojske Srbije, velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve i verskih zajednica u Srbiji, diplomatski kor, članovi Srpske akademije nauka i umetnosti, Matice srpske, Udruženja Kraljevina Srbija i više hiljada građana koji su svojim prisustvom odali počast jednom od najvećih i najznačajnih vladara u srpskoj istoriji.

Po završenoj Liturgiji, prisutnima su se obratili Aleksandar Karađorđević i ministarka Darija Kisić Tepavčević.

Aleksandar Karađorđević se posebno zahvalio Vladi Srbije i Srpskoj pravoslavnoj crkvi na velikoj podršci i doprinosu da sećanje na Kralja Petra I nastavi da živi u srcu srpskog naroda.

„Moj pradeda, Kralj Petar I nije samo Kralj Oslobodilac, koji nas je zadužio, kao vrhovni komandant herojske oslobodilačke vojske, velikim pobedama u Balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu. On nije samo prvi ustavni vladar, koji je ostao zapamćen kao evropski liberal, sa demokratskim pogledom na svet. On je najvoljeniji srpski kralj. Narod ga je poštovao i voleo jer je imao razumevanje i ljubav za njih. Bio je odan svojoj zemlji, svojim korenima, nasleđu i, pre svega, ljudima. On nije samo uspomena na deo naše slavne prošlosti. On je naša inspiracija za bolju budućnost“ – rekao je on

Svi prisutni su se nakon zvaničnog dela uputili na otvaranje izložbe kraljevih relikvija i znamenja u "Petrovoj kući“ gde su se obratili član Krunskog veća i autor, arhitekta Dragomir Acović i ministarka Kisić Tepavčević.

Kralj Petar I Karađorđević rođen je 11. jula 1844. godine u Beogradu. Bio je poslednji kralj Srbije (1903-1918) i prvi kralj Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (1918-1921). Zbog zasluga u Balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu, Narodna skupština Kraljevine Srbije jednoglasno je usvojila rezoluciju da se tituli Kralja Petra I doda nadimak „Oslobodilac“. Umro je 16. avgusta 1921. u Beogradu, a sahranjen je u svojoj zadužbini na Oplencu.