EVO KAKO DA PROVERITE DA LI STE PRELEŽALI KOVID! Naučnici tvrde da jedan DETALJ na noktima šake OTKRIVA SVE!

Ljudi koji prepoznaju jasnu, horizontalnu liniju duž svojih noktiju možda su ranije patili od Kovida-19, tvrdi Spektor koji predvodi grupu istraživača na Kings koledžu u Londonu, a koja je razvila gore pomenutu aplikaciju kako bi pomogla u praćenju uobičajenih i retkih simptoma korona virusa.

"Da li vaši nokti izgledaju čudno? Kovid nokti su sve izraženiji kako se oporavljate od infekcije, i javljaju se u vidu jasne horizontalne linije. Mogu da se jave i bez osipa na koži i deluju bezazleno", napisao je ovaj naučnik na Tviteru, prenosi "Mirror".

On je kao slikovit primer objavio i fotografiju ženskih noktiju sa prozirnim horizontalnim brazdama na njima. Nokti rastu u otprilike šestomesečmnim ciklusima, tako da svako ko je zaražen Kovidom možda neće primetiti promene na noktima neko vreme nakon bolesti. Ovakve linije nazivaju se još i Beauove linije i razvijaju se u periodu dok se telo oporavlja od neke infekcije.

Do your nails look odd? COVID nails are increasingly being recognised as the nails recover after infection and the growth recovers leaving a clear line. Can occur without skin rashes and appears harmless pic.twitter.com/Q1Lfdrc9Dc