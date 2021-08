VIŠE NEĆE MOĆI DA SE RADI NA CRNO: Nova pravila za majstore, ako za naplatu traže više od OVE sume - ne morate da im platite!

Ukoliko mislite da vam je majstor naplatio previše, možete da mu tražite bitnu stavku, ili niste dužni da platite.

Ukoliko majstora nema dovoljno, popravke su najskuplje. Ljudi su tako ovog leta i po 200 evra plaćali zamenu transformatora na klima uređajima.

Po novom Zakonu o zaštiti potrošača, koji će se tek naći pred poslanicima Skupštine, majstori će za sve popravke skuplje od 5.000 dinara morati da izdaju predračun, a sa poprfavkama mogu da počnu tek kada dobiju pismenu saglasnost.

U Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije ističu da se građani često žale na to da su im majstori naplatili previše, a najčešće ni ne dobiju račun.

- To su uglavnom majstori na crno, to su oglasi koje dobijamo u sandučićima i to je rizična kupovina usluga. Oni nisu registrovani, ne dobijate ni račun, ni predračun - objašnjava Nikica Jovanović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije.

Vlada je usvojila Predlog zakona o zaštiti potrošača, a njega treba da usvoji i Skupština. Svi se nadaju da će to biti uskoro, pre svih potrošači. Glavna novina Predloga zakona je predračun, kažu u Ministarstvu trgovine.

- To znači da je pružalac usluge u obavezi da za sve usluge koje prelaze račun od 5.000 dinara uradi proračun sa celokupnom specifikacijom usluge, cene materijala, sve i za to mora da dobije pisanu saglasnost od potrošača - naglasila je Slađana Đorđević, načelnica Odeljenja za zaštitu potrošača.

O dodatnim radovima, mimo ugovora, majstor mora da obavesti potrošača i može da počne da radi tek kad dobije saglasnost. Prvi put zakon predviđa i prekršajne naloge.

- Fiksna novčana kazna od 50.000 dinara za pravna lica, 8.000 za odgovorne i 30.000 za preduzetnike - objasnila je Slađana Đorđević.

Privatni preduzetnici ističu da već rade tako, ali da im posao preuzimaju oni koji nisu registrovani.

- Mi prvo utvrdimo defekt, popričamo s njima, objasnimo i cenu, kvalitet radova, i tek onda se odluči da li se radi ili ne - kazao je Milan Bojčić, vlasnik jedne zanatske radnje.

Odstupanje od proračuna moći će da bude 15 odsto, a sve preko toga potrošač nije dužan da plati.