VAŽNA INFORMACIJA ZA KUPCE - Više ne morate čuvati kutije, TRGOVCI MORAJU DA PRIME REKLAMACIJU

Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić objasnila je danas da trgovci više neće moći da koriste kao izgovor, zbog čega ne žele da zamene robu, to što proizvod nema ambalažu.

Ministarka je u Skupštini Srbije istakla da je predlogom zakona o zaštiti potrošača propisano da ambalaža nije neophodna da biste izvršili povraćaj robe kojom niste zadovoljni iz opravdanih razloga.

Na pitanje kako će izgledati u praksi upis građana u registar "Ne zovi”, a reč je o spisku mobilnih i fiksnih brojeva telefona koje trgovci ne mogu da pozivaju i nude svoje usluge i robu, Tatjana Matić obrazlaže da je neophodno da trgovcima kojima smo dali odobrenje da nam šalju poruke, a to više ne želimo, treba da pošaljemo da sada ne želimo da se nastavi sa tom praksom.

"Ukoliko trgovci i dalje zasipaju potrošače reklamnim porukama prekršajni nalog je kazna od 50.000 ili 30.000 u zavisnosti od toga da li je reč o pravnom licu ili preduzetniku, a kasnije ako dođe do sporova kazne su mnogo veće i kreću se od 300.000 dinara do 2 miliona dinara za pravna lica, odnosno od 50.000 do 150.000 dinara za preduzetnike”, jasna je ministarka.

Matićeva je objasnila da je Predlog zakona o zaštiti potrošača izrađen u skladu je sa direktivama EU i da je nastao pre svega kao proizvod analize postojećeg Zakona o zaštiti potrošača iz 2014. godine.

Objasnila je da se unapređuju postupci za proces reklamacije, te da se pored toga sudovi obavezuju da izveštavaju ministarstvo o broju potrošačkih sporova.

Dodala je i da će ugovori koji će sada potpisivati sa organizatorima putovanja ubuduće morati da sadrže sve informacije i sve troškove koji mogu nastati, pa čak i troškove povratka sa destinacije što je bilo sporno upravo ove sezone tokom požara u Grčkoj i drugim destinacijama.

Ministarka Tatjana Matić ističe i da se u novom zakonu uvodi specifikacija za sve troškove usluga preko 5.000 dinara za koje potrošač mora da da odobrenje.