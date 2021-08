POČINJE POMAMA ZA UDŽBENICIMA! Ovo su odgovori na sva pitanja: Gde su najpovoljniji i da li se isplati kupiti polovne?

Nova školska godina je na pragu, Krizni štab je najavio po kojim će se modelima odvijati nastava u zavisnosti od ozbiljnosti situacije sa kovidom, a tema koja je svakog septembra aktuelna je koliko je teška školska torba i koliko roditelje košta njen sadržaj.

Od ove godine, beogradski đaci od trećeg do šestog razreda udžbenike neće nositi u školu, već samo tablet, radne listove i školske sveske. Mnogi su, međutim, udžbenike već kupili, tako da će iz njih moći da uče kod kuće, a torba će im biti znatno lakša.

Različiti izdavači nude komplete udžbenika po različitim cenama, ali i pojedinačna izdanja, jer nije retkost da se u nastavi u jednom razredu koriste izdanja različitih izdavača u zavisnosti od predmeta.

Podsetimo, Grad Beograd se obavezao da će učenicima prvog i drugog razreda osnovnih škola obezbediti besplatne udžbenike iz četiri glavna predmeta: matematike, srpskog jezika, sveta oko nas i obaveznog stranog jezika. Grad će refundirati iznos zbira četiri pomenuta udžbenika, ne veći od 6000 dinara. No, radne sveske i dodatne materijale kupuju roditelji.

Komplet obaveznih učila za prvi razred košta oko 7.500 dinara, dok, recimo, lektire i beletristika za decu u izdanju Zavoda za udžbenike koštaju oko 300 dinara. Cene bukvara za prvake kreću se od oko 700 do oko 900 dinara, dok je čitanka nešto jeftinija i za nju je potrebno izdvojiti od 500 do 700 dinara. Cene udžbenika za više razrede i za srednju školu znatno su više, te je tako prosečna cena udžbenika oko 1000 dinara. Ima jeftinijih, od oko 500, ali i znatno skupljih, koji koštaju i do 1500 dinara.

Pojedina polovna izdanja mogu se nabaviti i kod uličnih prodavaca po cenama nižim od cena novih izdanja.

- Na primer, ako je nova knjiga 900 dinara, kod nas će koštati 400-500 dinara, pa i manje, jer cena zavisi i od starosti i od stanja knjige - rekli su nam prodavci na Trgu Nikole Pašića, gde se može nabaviti većina učila koja su u upotrebi u školama, a interesantno je da su neka od izdanja na tezgama naizgled potpuno nova, čak ima i neotpakovanih knjiga koje su u celofanu.

Kako su nam rekli, nije moguće imati u ponudi baš sva izdanja, jer se ona dopunjuju i menjaju, a neka su i potpuno nova.

- Recimo, knjige za osmi razred se mogu kupiti samo u knjižarama - rekli su nam prodavci polovnih izdanja, sa kojima smo razgovarali i u našem jučerašnjem uživo uključenju.

Programi se menjaju, nasleđivanje nije uvek opcija

Vesna B. (34) sa Palilule kaže da za starijeg sina nije mogla da kupi polovne knjige.

- Za njegovu generaciju su izabrani novi kompleti, a ni mlađi sin ne može da nasledi knjige od starijeg jer se posle četiri godine knjige menjaju i dolaze opet nove - kaže Vesna za "Beograd na Blic" i dodaje da bi dečije knjige mogla da proda - samo kad ne bi u njima skoro sve bilo popunjeno.

Kako nam je rekla, iako su mediji preneli saopštenja gradskih vlasti o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu udžbenika, o tome roditelji od škole još uvek nisu dobili nikakve informacije.

- Kada sam se raspitivala o programu besplatnih knjiga, pitali su me da li je sin treće dete ili smo socijalni slučajevi, jer su samo oni u programu besplatnih udžbenika. Tada su mi rekli da kada je bar jedan roditelj zaposlen, tačnije - prijavljen, a porodica ne prima socijalnu pomoć, nema besplatnih udžbenika - priča nam Vesna kako je dosad bilo.

Pored udžbenika i radnih listova, učenici kupuju sveske, olovke, možda i novu torbu, atlas, lektire - ako nisu učlanjeni u biblioteku - ali i potrošnu robu kao što su blok za likovno, pribor za geometriju, alat za tehničko, oprema za fizičko... Da li je školska torba zaista rupa bez dna i koliko će subvencija grada rasteretiti kućni budžet, najbolje znaju roditelji.